Три отличия плохого смартфона от хорошего: как не ошибиться с выбором и не купить "кирпич"

Речь идет о камере и не только

Если владелец придерживается пяти простых правил, его смартфон долго будет работать как новенький, однако рано или поздно гаджет изнашивается и морально устаревает и приходит время покупать новый. Эксперты рассказали, на что стоит ориентироваться при выборе телефона, чтобы пользование им радовало.

Об этом пишет сайт itechua. Прежде всего надо обратить внимание на цену, по мнению экспертов — смартфон стоимостью до 10 тысяч – можно назвать плохим, а стоимостью от 15 000 – уже хорошим. Однако это довольно условно, есть исключения, поэтому нужно ориентироваться на более надежные критерии.

Низкое качество звука, фото и видео

Камера в бюджетном смартфоне зачастую слабая — особенно это заметно при недостатке света – детализация минимальна. Звук такие телефоны тоже плохо записывается – он обычно приглушен и сильно страдают частоты. Это сказывается не только на съемке видео, но и на разговорах. Перед покупкой нужно обязательно проверить телефон на качество звука, фото и видео.

Слабая "начинка"

В низкокачественном смартфоне будет слабый процессор одного из прошлых поколений и небольшое количество оперативной памяти – 1,2 и даже 3 гигабайта. Из-за этого многозадачность такого гаджета будет на низком уровне. Кроме того, устройство часто будет тормозить, на нем также нельзя будет запускать современные игры.

Объем постоянной памяти

У недорого гаджета он редко превышает 32 гигабайта. Однако этого недостаточно – сама операционная система будет занимать 10-15, а на приложения и медиафайлы останется совсем мало. Хотя объем памяти можно увеличить с помощью карты, это не всегда является выходом. Некоторые приложения установить на нее нельзя, кроме того, скорость и надежность карты памяти оставляет желать лучшего.

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