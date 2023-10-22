Батарея iPhone не будет садиться со скоростью света: что для этого сделать

Нагрузка на аккумулятор значительно повышается в местах со слабым приемом сигнала сотовой сети

Ваш iPhone прилагает дополнительные усилия, чтобы поддерживать соединение в зоне со слабым сотовым сигналом или в местах, где его нет совсем. Этот постоянный поиск сети приводит к тому, что телефон быстро разряжается, поскольку увеличивается скорость разряда аккумулятора.

Чтобы избежать этой проблемы, вы можете воспользоваться режимом, который отключает на устройстве беспроводную связь. Как отмечает портал CitizenSide, активация режима полета предотвращает постоянный поиск сигнала, сохраняя заряд аккумулятора в местах со слабым приемом.

Как включить режим полета на iPhone — инструкция

Чтобы включить режим полета, выполните следующие действия:

проведите пальцем вниз от верхнего правого угла на iPhone X и более новых моделях;

проведите пальцем снизу вверх экрана на более старых моделях;

в открывшемся Центре управления коснитесь значка самолета.

Когда режим полета активен, ваш iPhone отключен от сотовых сетей, Wi-Fi и Bluetooth. Вы не сможете принимать вызовы, отправлять и получать сообщения или выйти в интернет, но вы все еще можете использовать другие функции устройства.

При этом, когда это будет необходимо, вы можете включить Wi-Fi или Bluetooth отдельно, даже если режим полета активен. Для этого перейдите в Центр управления и коснитесь нужного значка, чтобы включить функцию.

Режим "В самолете" может значительно продлить срок службы аккумулятора вашего iPhone, когда вы находитесь в местах с плохим качеством сигнала. Временно выключив всю беспроводную связь, вы можете экономить заряд батареи, пока не вернетесь в зону с лучшим приемом.

А когда вы находитесь в зоне с устойчивым сигналом Wi-Fi, вы можете использовать другую уловку, чтобы продлить время работы батареи. Узнайте по ссылке, как сэкономить заряд на iPhone, отключив один из сервисов. Эта функция, по большому счету, не нужна и только истощает аккумулятор.