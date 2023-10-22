Сомалийские пираты сгорают от стыда: у российских оккупантов заметили самопальное "оружие" из труб

Такое же оружие, даже лучше, делали более 70 лет назад

На передовых позициях российских оккупантов часто можно увидеть переделанную технику, в основном невооруженные тягачи МТ-ЛБ. Но на днях на Херсонском направлении был замечен самодельный миномет, собранным из водопроводных труб и арматуры.

Видео нового "супероружия" оккупантов в своем Telegram-канале разместил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Как признался эксперт, ему все это напомнило ХАМАС с их ракетами из водопроводных труб.

Заметим, что подобный самодельный миномет очень напоминает другое аналогичное самодельное оружие, созданное примерно 75 лет назад. Речь идет о миномете "Давидка", созданном в 1947 году членом Хаганы (предтеча армии Израиля, а на тот момент — подпольная еврейская боевая организация) Давидом Лейбовичем и названном в его честь.

Миномет являл собой конструкцию из гладкоствольной трубы с казенником, опорной плиты и опоры всей конструкции. Весило все это около 450 кг, а в качестве выстрелов использовали кустарные мины весом около 40 кг. В результате в первых боях за независимость Израиля в 1948-м году крайне неточный "Давидка" играл роль психологического оружия, так как взрыв мощной мины пугал противника.

Однако на видео миномет оккупантов явно меньше, то есть даже на роль психологического оружия его мина не годится. Судя же по комментариям россиян, это уже не первый, а "улучшенный" вариант этого оружия.

"Видео сделано в Херсонской области, то есть — это подразделение группы войск "Днепр", о котором я уже неоднократно упоминал как одном из наименее обеспеченных. И вот, прекрасный пример. А на Z-площадках одни восторженные комментарии — молодцы, "асвабадитили", проявили смекалку! Только от этой смекалки даже пираты Сомали словили facepalm (т.е. сгорели от стыда. — Ред.)", — резюмирует Александр Коваленко.

Ранее на передовой у оккупантов уже замечали редкие и даже опытные образцы самоходных минометов, что говорило об огромных потерях данного вида оружия.