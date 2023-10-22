Пожирает одним махом: что мгновенно разряжает ваш смартфон

Один элементарный "хак" поможет телефону оставаться заряженным дольше

Продолжительность работы аккумулятора смартфона зависит не только от характеристик зарядного устройства, но также от различных других факторов. Во время зарядки мобильного телефона мы часто совершаем ошибки, которые могут негативно сказаться на долговечности батареи.

Одна простая хитрость поможет продлить заряд вашего телефона. Ее суть весьма элементарна: необходимо избегать одновременного закрытия всех приложений и программ на вашем смартфоне. Об этом пишет bestlifeonline.

Как сэкономить уровень батареи смартфона

Несмотря на то, что оставление множества приложений открытыми может привести к быстрой разрядке батареи, на самом деле в долгосрочной перспективе это может оказать противоположный эффект. Оказывается, закрытие всех приложений одновременно и их последующее повторное открытие фактически может более сильно разрядить аккумулятор, чем если бы вы просто оставили их работать одновременно.

Отметим, что продолжительность службы батареи мобильного телефона подвержена влиянию различных факторов, включая правильное со смартфоном обращение. Ранее мы писали, что быстро разряжает батарею как в Android, так и в iPhone.