Что отключить на iPhone, чтобы батарея не садилась: эта функция вам точно не нужна

Ограничьте использование динамических обоев

Ваш iPhone предлагает разнообразные динамические обои, которые обеспечивают визуально привлекательную анимацию или эффекты на главном и заблокированном экране вашего устройства. Чтобы оптимизировать время работы батареи на iPhone, есть несколько способов и один из лучших — это ограничить использование динамических фоновых рисунков и вместо них переключиться на статические.

Хотя динамические обои могут улучшить общую эстетику вашего iPhone, они также потребляют больше заряда аккумулятора по сравнению со статическими обоями, объясняет портал CitizenSide. Динамические обои используют аппаратные ресурсы для воспроизведения анимации, что приводит к увеличению разрядки аккумулятора.

Как отключить анимацию на iPhone — инструкция

Чтобы изменить настройки обоев:

Откройте приложение Настройка на устройстве.

Коснитесь Обои.

Выберите "Выбрать новые обои".

Выберите "Снимки" или "Обзор" для статических параметров или "Живые" для динамических обоев.

Просмотрите доступные параметры и выберите обои по своему вкусу.

Коснитесь "Установить", чтобы применить обои к главному экрану, экрану блокировки или обоим.

Если вы выберете статические обои, дисплей вашего iPhone не будет постоянно отображать анимацию или динамические эффекты, что способствует более эффективному использованию батареи. Это небольшая корректировка способствует продлению срока службы аккумулятора устройства.

Если же вы все еще предпочитаете использовать динамические обои, попробуйте установить их только для определенных случаев или временно, чтобы насладиться их визуальной привлекательностью. После этого вернитесь к статическим обоям, чтобы ежедневно экономить заряд аккумулятора.

Помните, что на потребление заряда аккумулятора влияют не только динамические обои. Другие факторы, такие как яркость экрана, шаблоны использования и активированные функции также играют роль. Сочетая несколько стратегий экономии заряда аккумулятора, вы можете добиться оптимальной производительности аккумулятора.

Принятие решения ограничить использование динамических фоновых рисунков – простой, но эффективный способ сэкономить заряд батареи на вашем iPhone. Выбор статических обоев также обеспечивает зрительно приятный фон, одновременно уменьшая ненужную разрядку аккумулятора.

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