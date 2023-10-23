И это не "режим полета": как заметно ускорить зарядку телефона

За считанные минуты вы получите результат

Многие из нас сталкивались с неприятной ситуацией, когда телефон нужно срочно зарядить, но времени практически нет. Неоднократно нам говорили про лайфхак с переводом телефона в "режим полета" при заряде и он правда действенный, но есть и более полезный способ ускорить заряд.

Эксперты утверждают, что для максимально быстрого восполнения емкости аккумулятора нужно отключить телефон. В таком случае вы успеете получить желаемые проценты заряда буквально за несколько минут.

Такого эффекта удается достигнуть из-за того, что в телефоне на время отключаются все беспроводные технологии и фоновые приложения.

Таким образом, его батарея ни на что не отвлекается. Кроме того, у вас не будет соблазна постоянно включать экран гаджета и проверять, сколько же процентов уже набежало.

Специалисты в один голос твердят, что полное отключение смартфона является — намного эффективный способ, чем включение "режима полета".

Ранее "Телеграф" писал о том, что перед тем, как поставить телефон на зарядку, нужно сделать три вещи.