Отключите эту функцию: что "садит" батарею смартфона, а вы даже об этом не знаете

Некоторые настройки на телефоне очень расходуют энергию

Многие из нас допускают ошибки при зарядке своего мобильного телефона. Однако существуют и определенные аспекты, которые могут сократить срок службы гаджета, даже если смартфон был полностью и правильно заряжен.

Мы говорим о функции автоматического поворота экрана. Вы можете активировать ее, но использовать нечасто. Она будет оставаться активной при включенном устройстве, что может уменьшить заряд батареи вашего смартфона, пишет mobile.asda. Поэтому, если вам необходимо сохранить заряд батареи, отключите автоматический поворот экрана.

Почему нужно отключить автоповорот экрана

Это позволит вам экономить энергию, так как при отключенной функции автоповорота не будет активироваться автоматическое изменение ориентации экрана (из книжной в альбомную и обратно). Причина заключается в том, что, когда функция автоповорота включена, ваш смартфон постоянно использует акселерометр для определения положения устройства. Просто отключите эту функцию, и вы сможете продлить время работы вашей батареи.

Отметим, что продолжительность службы батареи мобильного телефона подвержена влиянию различных факторов, включая правильное со смартфоном обращение. Ранее мы писали, что быстро разряжает батарею как в Android, так и в iPhone.