Ваш телефон быстро разряжается? 4 хитрости, чтобы батарея держала заряд дольше

Эти приемы позволят вам реже думать о зарядке вашего гаджета

В современном мире сложно обойтись без телефона, — с его помощью мы узнаем новости, общаемся, проводим оплату, смотрим время и многое другое. Но вместе с тем возникает и неприятный момент, состоящий в том, что со временем любой гаджет начинает разряжаться быстрее.

Однако есть несколько настроек, изменение которых поможет сохранить заряд батареи на дольше. Их называет сайт Consumer Reports.

По словам экспертов, изменение всего четырех настроек поможет сократить расход аккумулятора вашего телефона:

снизьте яркость экрана, — так телефон будет потреблять меньше энергии; отключите фоновую активность, — закройте программы, запущенные в фоновом режиме, но которыми вы в данный момент не пользуетесь; отключите поиск сигнала Wi-Fi, а то и вовсе включите "режим полета", если не собираетесь пользоваться телефоном какое-то время, например, в дороге или на совещании, — так устройство не будет тратить заряд на поиск ближайшего источника связи; используйте режим энергосбережения, — такой автоматически есть на большинстве телефонов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента оптимально заряжать телефон, чтобы он служил дольше (и это не 100%).