Есть даже на кнопочном: как ускорить зарядку телефона всего одной кнопкой

Лайфхак подойдет обладателям двух типов мобильных телефонов

У современных мобильных устройств есть одна неприятная особенность, которая способна испортить настроение даже самому терпимому человеку: телефоны "садятся" и выключаются в самый неудобный момент. Конечно, вся ответственность за это лежит на владельце, ведь стоило бы лучше зарядить свой телефон. Однако бывают ситуации, когда это не всегда возможно, например, из-за ограниченного времени для зарядки.

Для предотвращения подобных неприятных ситуаций в будущем, вы можете воспользоваться хитрым трюком, который ускорит процесс зарядки вашего телефона. Основная идея заключается в том, что во время зарядки следует активировать одну простую функцию на вашем смартфоне. Даже на кнопочных телефонах она присутствует, пишет radiotrek.

Как ускорить зарядку телефона

Все довольно просто: активируйте функцию "авиарежим". В этом случае во время зарядки ваш телефон не будет устанавливать связь с различными мобильными вышками, что позволит уменьшить нагрузку на аккумулятор.

Скорость процесса зарядки зависит от состояния вашей батареи и модели смартфона, включая емкость аккумулятора. Это может ускорить зарядку на 1,5%, 10% или даже 20%. В общем, включение режима "В самолете" может сэкономить вам от 10 до 15 минут, при условии, что вы не используете устройство во время зарядки.

Стоит отметить, что продолжительность службы батареи мобильного телефона подвержена влиянию различных факторов, включая правильное со смартфоном обращение. Ранее мы писали, что быстро разряжает батарею как в Android, так и в iPhone.