Нельзя даже свои фотографии: какие заставки лучше не ставить на экран смартфона

Вы можете привлечь неприятности

Многие из нас ставят на заставку телефона свои фото, фото своих детей или просто близких людей. Но вы удивитесь узнав, что этого делать нельзя.

По крайней мере, об этом предупреждают специалисты. У вас такие снимки могут вызвать приятные эмоции, но может случиться так, что такие заставки привлекут неприятности.

Почему нельзя ставить на заставку свои фото

Дело в том, что на вашу фотографию довольно просто навести порчу. В таком случае, вы можете столкнуться с недугом или неприятностями. Особенно опасны снимки, на которых вы смотрите прямо в объектив.

Почему нельзя ставить фото с вашей половинкой

Люди очень завистливы. Вас попросту могут сглазить. Для этого не потребуются особые способны или особое желание. Запомните, что счастье любит тишину.

Почему нельзя ставить фото своих детей

Дети обладают светлой, незащищенной энергетикой. Люди с не благими намерениями запросто могут воспользоваться этим и навредить вашему ребенку. Они могут навести сглаз или порчу.

Почему нельзя ставить фото с острыми предметами и непонятными символами

Заставка, на которой запечатлен меч, кинжал, сабля или другое оружие, может привлечь негатив. Также избегайте непонятных символов и иероглифов, особенно, если вы не знаете их значение.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему на экране телефона появляются полосы.