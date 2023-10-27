Грязи не останется: чем натереть прозрачный чехол телефона

Гаджет под чехлом может "прятать" микробы, так что не забывайте мыть аксессуар

Чтобы мобильный телефон работал продуктивно, важно не забывать чистить отверстия и порты. Не менее важно при уходе за гаджетом уделять внимание чехлу.

Для очистки прозрачного чехла смартфона подойдут подручные средства. О простых трюках говорится в материале Lifewire.

Многие пользователи выбирают для телефонов прозрачные чехлы. Материал не только отлично защитит устройство от загрязнений, но и не будет скрывать стильный дизайн вашего гаджета. Однако со временем поверхность может покрыться пятнами. Скопление грязи вы найдете и под чехлом. Периодически следует проводить чистку, чтобы ваш смартфон не был источником бактерий.

Как почистить прозрачный чехол для телефона

Способ №1. Используйте мягкое мыло и теплую воду. Тщательно очистите корпус губкой или щеткой. Промойте и высушите чехол.

Используйте мягкое мыло и теплую воду. Тщательно очистите корпус губкой или щеткой. Промойте и высушите чехол. Способ №2. Если вы недовольны результатом, то смочите ткань из микрофибры небольшим количеством изопропилового спирта. Протрите поверхность, обращая пристальное внимание на пятна. После такого хака чехол для телефона снова станет блестящим и чистым.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, какие критерии нужно учитывать при выборе чехла на ваш мобильный. Книга или "бампер", пластик или кожа: со всем этим легко разобраться.