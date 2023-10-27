Это может навредить: как не стоит заряжать смартфон

Простое правило поможет снизить риск перегрева

Зарядка телефона – ежедневный процесс для миллионов людей во всем мире. Однако есть принципы, позволяющие сделать ее более безопасной и качественной. Среди них — избегать длительной зарядки до 100%. Еще один лайфхак, который актуален и для обычной, и для беспроводной зарядки – снимать чехол с телефона.

Смартфоны, как и другая электроника, природно выделяют тепло во время работы. Экран, батарея и внутренняя "начинка" телефона производят тепло, поэтому это нормально, когда телефон нагревается во время использования. Большинство телефонов разработано для работы при температурах от 0ºC до 35ºC. Во время зарядки телефон нагревается и может перегреться. Заряжать его нужно на жесткой ровной поверхности, чтобы он нормально охлаждался.

Вызвать перегрев телефона во время зарядки могут сразу несколько факторов, среди которых наличие чехла. Внешняя оболочка телефона функционирует как охлаждающая поверхность, которая помогает рассеивать тепло, естественным образом выделяющее телефон. Некоторые чехлы могут задерживать тепло и препятствовать наружной части телефона охлаждать устройство.

Также чехлы для телефонов советуют снимать для быстрого рассеивания тепла во время беспроводной зарядки. Отмечается, что силиконовые чехлы для телефонов толщиной до 3 мм не сильно влияют на процесс беспроводной зарядки. А слишком толстые чехлы могут помешать подзарядке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах избежать перегрева телефона во время подзарядки. Кроме снятого чехла, есть и другие советы.