Маленькая хитрость сэкономит заряд: какую настройку изменить на телефоне

Не забывайте, что слишком яркий дисплей будет мгновенно разряжать ваш смартфон

Многие пользователи ищут способы, чтобы сэкономить заряд мобильного телефона. Однако забывают, что главным виновником низкого процента может быть яркий экран.

Чтобы смартфон дольше оставался заряженным, уделите внимание настройкам дисплея. Об этом говорится в материале CNET.

Чем ярче дисплей гаджета, тем больше энергии он потребляет. Прежде всего рекомендуется отключить автоматическую яркость экрана или адаптивную яркость. Самое оптимальное решение: установить ползунок уровня яркости ниже 50%.

Вы можете открыть контекстное меню вверху экрана и отрегулировать ползунок яркости. На некоторых смартфонах следует пользоваться переключателем автоматической яркости на панели ярлыков. В конце концов вы всегда можете зайти в "Настройки" и выполнить поиск по запросу "Яркость", чтобы найти настройку и отключить ее.

Не менее удачным шагом для продления автономного времени работы телефона станет темный режим. Все потому, что для отображения темного фона на OLED-дисплеях (используемых в большинстве современных телефонов) требуется меньше энергии, чем для отображения белого фона. Доступная функция продлит срок службы батареи, да и для глаз будет комфортной.

Чтобы включить темный режим, откройте приложение "Настройки" и найдите "Темный режим", "Темную тему" или "Ночной режим". Можете активировать опцию на постоянной основе или ввести расписания, чтобы режим действовал, например, с 19:00 до 7:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что решить проблему с быстрым разряжением аккумулятора можно иначе: удалив особые программы. Есть два популярных приложения, которые пожирают заряд смартфона.