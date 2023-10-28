Как максимально сохранить заряд на iPhone: эффективный способ с простой настройкой

Отключив одну из функций, вы избежите ненужной разрядки батареи

iPhone оснащен встроенным датчиком отслеживания движений. В частности, приложение "Здоровье" и акселерометр в телефоне контролируют уровень вашей физической активности, количество шагов и даже отслеживают ваши тренировки. Выключив их, можно эффективно оптимизировать время автономной работы батареи.

Хотя эти функции могут быть полезны для тех, кто активно ими пользуется, учтите — они потребляют значительное количество заряда. Поэтому тем пользователям, которым эти функции не важны, портал CitizenSide советует их отключить, чтобы сохранить время работы аккумулятора.

Как отключить фитнес на iPhone — инструкция

Для этого вам нужно сделать следующее:

Откройте приложение "Настройки" на iPhone.

Прокрутите вниз и нажмите "Конфиденциальность".

Выберите "Движение и фитнес".

Вы увидите такие опции, как "Отслеживание фитнеса" и "Здоровье". Выключите любые функции или программы, которыми вы редко пользуетесь или вам не нужны.

Если отключить отслеживание движения, iPhone не сможет постоянно за этим следить и использовать акселерометр. Хотя вы и не будете получать информацию о своей физической активности, это может значительно сэкономить заряд аккумулятора. А если вы решите периодически использовать эти функции, вы всегда можете включить их при необходимости.

Следует отметить, что некоторые приложения сторонних разработчиков могут иметь собственные функции отслеживания физической формы или движения. Просмотрите разрешения этих программ и отключите то, что вам не нужно. Эта настройка может быть особенно эффективной, если вы не используете такие функции активно или предпочитаете специальные фитнес-трекеры.

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