Не каждый знает: почему можно прерывать зарядку мобильного телефона

Ответ может стать для вас неожиданным

Способ, которым вы заряжаете свой смартфон, может существенно влиять на его долговечность и работоспособность батареи. Тема зарядки всегда была предметом различных спекуляций и мифов, которые вызывают опасения у пользователей.

Так, многие считают, что прерывание процесса зарядки может негативно повлиять на срок службы аккумулятора. Эксперты говорят, что такого действия опасаться не стоит, пишет itechua.

Можно ли прерывать зарядку смартфона

Аккумуляторы в современных смартфонах спроектированы с учетом возможности частичной зарядки. Это означает, что вы можете подзаряжать устройство, даже если оно имеет всего несколько процентов заряда. Например, во время поездки, подключив его к розетке, пока вы отдыхаете в кафе, или попросив друзей поделиться немного энергией с помощью зарядного устройства. Такой подход не повредит аккумулятору.

Почему так

В прошлом батареи в мобильных телефонах не всегда могли выдерживать неполный цикл зарядки, что приводило к постепенному ухудшению емкости аккумулятора. Однако в современных гаджетах ситуация изменилась, и они способны обрабатывать частичные зарядки более эффективно.

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