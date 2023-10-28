Не каждый знает: почему можно прерывать зарядку мобильного телефона
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ответ может стать для вас неожиданным
Способ, которым вы заряжаете свой смартфон, может существенно влиять на его долговечность и работоспособность батареи. Тема зарядки всегда была предметом различных спекуляций и мифов, которые вызывают опасения у пользователей.
Так, многие считают, что прерывание процесса зарядки может негативно повлиять на срок службы аккумулятора. Эксперты говорят, что такого действия опасаться не стоит, пишет itechua.
Можно ли прерывать зарядку смартфона
Аккумуляторы в современных смартфонах спроектированы с учетом возможности частичной зарядки. Это означает, что вы можете подзаряжать устройство, даже если оно имеет всего несколько процентов заряда. Например, во время поездки, подключив его к розетке, пока вы отдыхаете в кафе, или попросив друзей поделиться немного энергией с помощью зарядного устройства. Такой подход не повредит аккумулятору.
Почему так
В прошлом батареи в мобильных телефонах не всегда могли выдерживать неполный цикл зарядки, что приводило к постепенному ухудшению емкости аккумулятора. Однако в современных гаджетах ситуация изменилась, и они способны обрабатывать частичные зарядки более эффективно.
Ранее мы писали, какая функция мгновенно снижает уровень батареи телефона. Ее стоит немедленно отключить.