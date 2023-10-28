Памяти в телефоне станет больше: простая инструкция, как почистить кэш в Telegram
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Эти простые шаги помогут освободить память в вашем телефоне
Листание ленты новостей, отправка фото и видео, пересылка документов и файлов — все это занимает память в кэше Telegram и, соответственно, в телефоне. Однако, есть способы, как быстро почистить память на телефоне, чтобы он работал быстрее и продуктивнее.
Освободить память в телефоне поможет такая процедура, как очистка кэша в Telegram, пишет vikna.tv. При этом все важные файлы удасться сохранить.
Пошаговая инструкция, как почистить кэш в Telegram
- Зайдите в Telegram.
- Найдите кнопку Настройки, она должна быть в левом верхнем углу.
- Зайдите в Данные и хранилище, а потом в Использование хранилища.
- Нажмите кнопку Очистить кэш Telegram.
- Внимательно посмотрите, что вы хотите удалить, а что оставить. Удаление может занять и несколько минут, если вы давно не чистили кэш.
Чтобы в будущем не приходилось очень часто чистить кэш в Telegram, специалисты рекомендуют настроить автоматическую очистку кэша. Также вы можете установить показать максимального объема для кэша. Значительно уменьшить расход трафика и засоряемость памяти можно, если ограничить автозагрузку фото и видео в Telegram.
К слову, подобным образом освободить память в телефоне можно, если очистить кэш в других приложениях и мессенджерах, например, в Viber, WhatsApp, Facebook Messenger.
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