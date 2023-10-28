Можно ли зарядить телефон зарядкой от ноутбука: нюансы, о которых вы могли не знать

В некоторых случаях кабель от ноутбука может прийти на помощь в сложной ситуации

Смартфоны заняли важное место в нашей жизни, а потому внезапный выход устройств из строя или его внезапная разрядка может доставить не только дискомфорт, но и много проблем. Поэтому важно следить за тем, достаточно ли "процентов" осталось в батарее и подзаряжать устройство когда это нужно.

В настоящее время существует множество способов зарядить телефон — от розетки, от прикуривателя в автомобиле, от павербанка и даже от ноутбука. Хоть последний способ считается одним из самых безопасных, но оптимальностью он похвастаться точно не может.

Как информирует Androidinsider, зарядка от розетки всегда будет намного быстрее, чем при использовании USB-разъема. Помимо того, с зарядкой от ноутбука или стационарного компьютера есть несколько нюансов.

Стоит понимать, что USB-разъемы бывают разные и они способны выдать разное напряжение:

5Вт для USB-A (2.0);

10Вт для USB-A (3.0);

18 Вт для USB-С;

Только последний из них поддерживает технологию быстрой зарядки, а потому если его у вас нет, то ждать заветных 100% придется долго.

Однако бывают случаи, когда ваш ноутбук не хочет заряжать телефон, но обычно это решается следующими шагами:

убедитесь, что кабель вставлен до конца;

убедитесь, что ноутбук имеет высокий заряд, в противном случае он не захочет "делиться последними процентами";

перезагрузите оба устройства;

Если эти шаги не помогли, то вероятно кабель вышел из строя. К слову, современные ноутбуки оснащены зарядным устройством с разъемом USB-С и если у вашего телефона такая же, то можно смело использовать ее для восполнения заряда батареи. Поскольку у обоих устройств есть контроллер, который ограничивает подаваемую энергию, то если смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку, в процессе восстановления энергии он будет получать ток мощностью 18 Вт, даже если адаптер питания для ноутбука рассчитан на 65 Вт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах избежать перегрева телефона во время подзарядки. Кроме снятого чехла, есть и другие советы.