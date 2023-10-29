Так делает почти каждый: как ни в коем случае нельзя заряжать телефон

Есть ряд правил, как следует заряжать смартфон, чтобы не навредить ему

Поставить телефон на зарядку — обычное дело, которое каждый из нас выполняет каждый день. Однако многие допускают одни и те же ошибки, нанося вред аккумулятору своего смартфона и тем самым сокращая ему "жизнь".

Есть некоторые правила, которых стоит придерживаться, что не навредить телефону. "Телеграф" рассказывает, от каких привычек при зарядке гаджета стоит отказаться.

Всего можно выделить шесть самых распространенных ошибок, которые пользователи смартфонов допускают:

Зарядка на 100%. Это приводит к тому, что батарея, а дальнейшем будет разряжаться намного быстрее.

Это приводит к тому, что батарея, а дальнейшем будет разряжаться намного быстрее. Аналоги зарядки. Рекомендуется использовать только оригинальную зарядку, которая идет вместе с телефоном в комплексе. Использование дешевых аналогов может также привести к ухудшению состояния батареи.

Рекомендуется использовать только оригинальную зарядку, которая идет вместе с телефоном в комплексе. Использование дешевых аналогов может также привести к ухудшению состояния батареи. Полная разрядка телефона. Это еще одна ошибка, которую многие допускают. В данном случае происходит сбой работы, очень медленно набирается заряд, потому что нужно много энергии для восстановления. В идеале не стоит разряжать телефон ниже уровня 25-30%.

Использование гаджета во время зарядки. Во время использования смартфона происходит естественный разряд аккумулятора, и в то же время он заряжается. Таким образом батарея нагревается и теряем емкость. Спустя время телефон может начать быстро садиться даже при полной зарядке.

Во время использования смартфона происходит естественный разряд аккумулятора, и в то же время он заряжается. Таким образом батарея нагревается и теряем емкость. Спустя время телефон может начать быстро садиться даже при полной зарядке. Перегрев телефона. Следует избегать зарядки устройства в жарких помещениях или на солнцепеке. Перегрев негативно сказывается на батарее.

Следует избегать зарядки устройства в жарких помещениях или на солнцепеке. Перегрев негативно сказывается на батарее. Переохлаждение. На ряду с перегревом это является еще одной проблемой. Следует не допускать, чтобы температура батареи была не менее 15°С, когда вы решите подключить телефон к зарядке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нужно делать с телефоном, если он сильно перегревается. Есть несколько простіх, но єффектных действия.