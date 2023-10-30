Как продлить работу батареи iPhone: самый эффективный способ

Для этого нужно оптимизировать зарядку аккумулятора

В iPhone есть функция под названием "Оптимизированная зарядка батареи". Она использует машинное обучение для анализа ваших ежедневных моделей зарядки и интеллектуально управляет этим процессом, чтобы уменьшить нагрузку на элементы. Оптимизировав зарядку аккумулятора, можно значительно продлить общий срок службы батареи.

Использование преимуществ этой функции способствует общей долговечности и производительности устройства. Включив ее, вы сделаете серьезный шаг по сохранению работоспособности батареи на долгое время.

Как включить оптимизированную зарядку на iPhone — инструкция

Для этого сделайте следующее:

Откройте приложение Настройка на устройстве.

Перейдите вниз и нажмите "Аккумулятор".

Выберите "Состояние батареи".

Включите переключатель рядом с оптимизированной зарядкой аккумулятора.

Если оптимизированная зарядка включена, ваш iPhone будет изучать ежедневные шаблоны зарядки и не будет держать аккумулятор на полном заряде в течение длительного времени. Он разумно замедляет процесс, когда заряд достигает примерно 80% и завершает зарядку до 100% к обычному времени вашего пробуждения.

Такая оптимизация помогает предотвратить перезарядку — этот фактор со временем может уменьшить емкость аккумулятора. Избегая постоянного воздействия высокого напряжения, когда батарея полностью заряжена, нагрузка и износ значительно уменьшаются.

Следует отметить, что оптимизированная зарядка занимает некоторое время. iPhone должен адаптироваться и изучить ваши схемы зарядки. Кроме того, вы можете временно отменить эту функцию, используя опцию "Зарядить сейчас" в настройках, если необходимо быстро зарядить устройство.

Хотя оптимизированная зарядка является ценной функцией для поддержания работоспособности батареи, важно отметить, что батареи со временем ухудшаются вне зависимости от усилий по оптимизации. Впоследствии емкость батареи вашего iPhone снизится, и вам, возможно, придется заменить батарею или подумать об обновлении устройства.

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