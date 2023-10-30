Вы удивитесь: как разряженная пальчиковая батарейка поможет пользоваться телефоном

Подобная уловка может помочь оригинально пережить зимние дни, если вам частенько приходится бывать на улице.

Украинцы полным ходом готовятся к предстоящей зиме — особенно из-за вероятных блекаутов. Однако запомнить стоит не только основные лайфхаки по быстрой зарядке телефона, но и то, каким образом можно облегчить себе жизнь в особенно холодные дни. Немногие знают, но обычная пальчиковая батарейка, при чем даже разряженная, может помочь пользоваться телефоном в перчатках.

Детальнее о подобной хитрости рассказали в издании "Апостроф". Оказывается, одна из сторон батарейки может использоваться в качестве стилуса для экрана.

Многие сталкивались с неудобствами, когда зимой сильно мерзнут руки, а пользоваться сенсорным телефоном все равно надо. Для этого покупают специальные "пера" или пополняют шкаф особыми перчатками, имеющими дополнительные "насадки" на пальцах, на которые реагирует чувствительный экран.

Однако есть и более простой способ — использование разряженной пальчиковой батарейки, которых, мы уверены, после прошлого блекаутного сезона в украинских домах можно найти немало.

Как подчеркивают специалисты, в качестве стилуса может послужить минусовая сторона батарейки. Стоит только провести по экрану, как телефон "оживет". Это очень удобно, ведь тратиться на дополнительные технические средства (в виде ручки с силиконовым наконечником, например) не придется.

Корреспонденты "Телеграфа" проверили, действительно ли действует этот лайфхак. Подтверждаем – подобный способ действительно работает! Пользуйтесь здоровьем!

Ранее мы также рассказывали, как можно продлить жизнь обычным батарейкам, чтобы они не слишком быстро разряжались.

Кроме того, пальчиковые батарейки можно использовать и для зарядки телефона. Однако кроме самой батарейки вам понадобится еще несколько вещей, в том числе и паяльник.