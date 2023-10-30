Как почистить клавиатуру ноутбука от пыли и загрязнений своими руками: советы новичкам
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В сервис нести и платить деньги не придется
Использование ноутбука, что дома, что в офисе, неизбежно приводит к накоплению пыли и стойких загрязнений на клавиатуре. Мы уже рассказывали, как очистить дисплей ноутбука от пыли и отпечатков, а сегодня делимся секретами, как сделать так, чтобы сверкала чистотой клавиатура ПК.
С этими простыми подсказками вы почистите ноутбук своими руками, и в сервис нести не придется, пишет apostrophe.ua. А все что вам нужно, уже есть под рукой.
Инструкция, как почистить клавиатуру ноутбука
- Для начала нужно выключить ноут и отсоединить зарядное устройство.
- Теперь аккуратно переверните ноутбук клавиатурой вниз, при этом надежно удерживая его руками.
- С помощью баллончика со сжатым воздухом или мягкой кистью удалите мусор, крошки и пыль, которые накопились внутри клавиатуры.
- Поставьте ноутбук на рабочий стол и ватной палочкой или ватным тампоном протрите поверхность кнопок. Можно смочить тампон в изопропиловом спирте или воде.
- Для труднодоступных участков можно аккуратно использовать мягкую зубную щетку, но чистить нужно очень деликатно.
- Перед тем как снова включить ноутбук и приступать к использованию, дайте ему полностью просохнуть.
- Чтобы не повредить клавиатуру, не протирайте ее сильно влажными средствами, тряпками и салфетками.
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