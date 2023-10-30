Укр

Как почистить клавиатуру ноутбука от пыли и загрязнений своими руками: советы новичкам

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простые лайфхаки, чтобы сэкономить на походе в сервис Новость обновлена 30 октября 2023, 15:36
Простые лайфхаки, чтобы сэкономить на походе в сервис. Фото Freepik

В сервис нести и платить деньги не придется

Использование ноутбука, что дома, что в офисе, неизбежно приводит к накоплению пыли и стойких загрязнений на клавиатуре. Мы уже рассказывали, как очистить дисплей ноутбука от пыли и отпечатков, а сегодня делимся секретами, как сделать так, чтобы сверкала чистотой клавиатура ПК.

С этими простыми подсказками вы почистите ноутбук своими руками, и в сервис нести не придется, пишет apostrophe.ua. А все что вам нужно, уже есть под рукой.

Инструкция, как почистить клавиатуру ноутбука

  • Для начала нужно выключить ноут и отсоединить зарядное устройство.
  • Теперь аккуратно переверните ноутбук клавиатурой вниз, при этом надежно удерживая его руками.
  • С помощью баллончика со сжатым воздухом или мягкой кистью удалите мусор, крошки и пыль, которые накопились внутри клавиатуры.
  • Поставьте ноутбук на рабочий стол и ватной палочкой или ватным тампоном протрите поверхность кнопок. Можно смочить тампон в изопропиловом спирте или воде.
  • Для труднодоступных участков можно аккуратно использовать мягкую зубную щетку, но чистить нужно очень деликатно.
  • Перед тем как снова включить ноутбук и приступать к использованию, дайте ему полностью просохнуть.
  • Чтобы не повредить клавиатуру, не протирайте ее сильно влажными средствами, тряпками и салфетками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простых способах, как сэкономить заряд на ноутбуке. Эти лайфхаки пригодятся на случай блэкаутов.

Теги:
#Ноутбук #Клавиатура