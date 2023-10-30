Как почистить клавиатуру ноутбука от пыли и загрязнений своими руками: советы новичкам

В сервис нести и платить деньги не придется

Использование ноутбука, что дома, что в офисе, неизбежно приводит к накоплению пыли и стойких загрязнений на клавиатуре. Мы уже рассказывали, как очистить дисплей ноутбука от пыли и отпечатков, а сегодня делимся секретами, как сделать так, чтобы сверкала чистотой клавиатура ПК.

С этими простыми подсказками вы почистите ноутбук своими руками, и в сервис нести не придется, пишет apostrophe.ua. А все что вам нужно, уже есть под рукой.

Инструкция, как почистить клавиатуру ноутбука

Для начала нужно выключить ноут и отсоединить зарядное устройство.

Теперь аккуратно переверните ноутбук клавиатурой вниз, при этом надежно удерживая его руками.

С помощью баллончика со сжатым воздухом или мягкой кистью удалите мусор, крошки и пыль, которые накопились внутри клавиатуры.

Поставьте ноутбук на рабочий стол и ватной палочкой или ватным тампоном протрите поверхность кнопок. Можно смочить тампон в изопропиловом спирте или воде.

Для труднодоступных участков можно аккуратно использовать мягкую зубную щетку, но чистить нужно очень деликатно.

Перед тем как снова включить ноутбук и приступать к использованию, дайте ему полностью просохнуть.

Чтобы не повредить клавиатуру, не протирайте ее сильно влажными средствами, тряпками и салфетками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о простых способах, как сэкономить заряд на ноутбуке. Эти лайфхаки пригодятся на случай блэкаутов.