Как загрузить видео с YouTube на iPhone: инструкция с фото

Вы можете смотреть видеозаписи в режиме офлайн

Чтобы смотреть видео с YouTube на своем устройстве и каждый раз не расходовать на это мобильный интернет, можно сохранить записи и просматривать их в автономном режиме. Недавно мы рассказывали, отключение какой функции поможет вам оптимизировать расход трафика, а заодно и существенно сэкономит заряд на iPhone.

А советом, как смотреть видео YouTube офлайн, делится портал LifeWire. Все другие методы нарушают пользовательское соглашение и условия использования сервиса.

Как можно скачать видео с YouTube — инструкция

Самый простой способ загрузить и сохранить видео YouTube на свой iPhone – это всего за 99 грн в месяц подписаться на YouTube Premium. Эта услуга обеспечивает просмотр без рекламы в дополнение к загрузке видео.

Также вы можете сэкономить, оформив:

студенческую подписку за 59 грн в месяц (потребуется ежегодное подтверждение);

в месяц (потребуется ежегодное подтверждение); семейную подписку — можно добавить до пяти участников семейной группы в возрасте от 13 лет за 149 грн в месяц.

Войдя на YouTube с помощью премиум-аккаунта, найдите видео, которое хотите загрузить, и нажмите кнопку "Загрузить" под окном воспроизведения видео. Выберите требуемое качество видео и коснитесь OK.

Обратите внимание — разрешение начальной загрузки определяет максимальное качество видео. Для просмотра загруженных видеозаписей откройте вкладку "Библиотека" и нажмите "Загрузка", затем выберите требуемое видео.

Фото: Джереми Лаукконен / Lifewire

Имейте в виду, что хотя видео, которые вы загружаете с YouTube Premium, можно просматривать в режиме онлайн или офлайн, вам все равно нужно войти в аккаунт Premium. Вам также нужно будет подключать приложение YouTube к Интернету (войдя в систему) по крайней мере один раз в 30 дней, чтобы и дальше иметь доступ к сохраненным видео для просмотра в режиме офлайн.

Хотя существуют другие методы загрузки видео с YouTube, они нарушают Общие положения и условия YouTube. Эти методы могут привести к тому, что YouTube закроет вашу учетную запись и потенциально выставит вам претензии относительно нарушения авторских прав.

Ранее мы рассказывали, какая функция стремительно поглощает заряд батареи, а использовать ее все время нужно далеко не всем. Эффективный способ максимально сохранить заряд на iPhone читайте в статье по ссылке.