Одна частая привычка убивает батарею телефона: проверьте, не делаете ли такого вы

Пользоваться таким способ лучше исключительно в крайних случаях

Привычка заряжать мобильный телефон в автомобиле негативно сказывается на аккумуляторе гаджета. По возможности лучше избегать такого способа и заряжать смартфон в обычных условиях

Дело в том что для зарядки телефона нужна стабильная подача электроэнергии, а зарядка в автомобиле не может этого обеспечить. Об этом пишет сайт Santeplus.

При запуске генератора ему нужно большое количество энергии, что в свою очередь приводит к падению напряжения. Нагрузка при обогреве или кондиционировании авто также приводит к такому. Все это негативно влияет на батарею телефона.

Подобная ситуация происходит в поезде или туристическом автобусе, USB-разъемы для зарядки. Однако если это одноразовая ситуация или вынужденная мера, то, разумеется, телефон можно зарядить в таких условиях без особого вреда для него. А делать это на постоянной основе — плохая привычка.

Специалисты рекомендуют заряжать смартфон только от "родной зарядки", а от других приборов — только в крайних случаях. Это поможет сохранить жизнь батарее телефона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что существует шесть распространенных вредных привычек, которые негативно влияют на батарею телефона. Многие их совершают едва ли не ежедневно.