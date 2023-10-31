Чтобы бактерии не ползали: как и чем очистить поверхность смартфона в домашних условиях

Поверьте, ваш телефон очень грязный и нуждается в очистке

Вы удивитесь, но телефон довольно грязная вещь, которая собирает на себе кучу пыли, бактерий и микроорганизмов. Он требует регулярной чистки, чтобы быть безопасным для своего владельца. Мы уже рассказывали, как почистить клавиатуру ноутбука от пыли и загрязнений, а сегодня делимся секретами правильной очистки смартфона от грязи и бактерий.

Смартфоны могут быть засорены не только внутри — ненужными файлами, кешем и приложениями, но и на поверхности — пылью, бактериями и вредными микроорганизмами, пишет unian.net. А значит они требуют тщательной очистки.

Как почистить телефон в домашних условиях

Вместо спиртового спрея — влажные салфетки

Лучше всего для очистки поверхностей смартфона использовать не спиртовые растворы в спреях, а пропитанные спиртом влажные салфетки. Есть и специальные, которые предназначены для очистки смартфонов, но подойдут и обычные спиртосодержащие. После протирания влажной салфеткой, сразу же протрите телефон сухой, чтобы на нем не оседала влага.

Мягкая микрофибра для смартфона

Заведите отдельную салфетку из мягкой микрофибры исключительно для очистки своего телефона. Чтобы качественно "помыть" устройство, смочите микрофибру в мыльной воде и легонько протрите поверхности от загрязнений. Такой материал очень деликатный и не будет царапать дисплей смартфона. В конце вытрите телефон насухо, тоже микрофиброй.

Ультрафиолетовое очищение

Как оказалось, существуют специальные ультрафиолетовые очистки для телефонов. Ультрафиолет уничтожит все микробы и бактерии, которые ползают по поверхности вашего смартфона. Это портативное устройство, которое можно купить себе домой и регулярно использовать.

Мойте руки

Все старания по очистке смартфона от грязи и бактерий сойдут на нет, если вы забываете регулярно мыть руки. Это самый просто и одновременно самый эффективный способ держать телефон чистым. Просто мойте руки с мылом, чтобы не переносить бактерии с рук на поверхность телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарядить телефон, когда отключили свет. Полезные лайфхаки на случай блэкаута.