Почему телефон быстро разряжается: ловкие трюки, чтобы забыть о низком заряде

Уменьшите яркость экрана и отключите фоновую загрузку, чтобы гаджет дольше оставался заряженным

Мобильный телефон, который слишком быстро теряет заряд, может стать проблемой. Важно выяснить, что именно пожирает энергию, а уже затем действовать.

Ловкие трюки помогут пользователям сэкономить заряд смартфона. Об этом говорится в материале Standard.

Из-за чего быстро разряжается телефон и как это исправить

Жара

Если ваш телефон оставить в горячей среде, то он, как и человек, перегреется и не выдержит этого. Не рекомендуется оставлять гаджет рядом с радиаторами, на солнце или в жаркой машин. Тепло может повредить аккумулятор и ускорить его разрядку.

Яркий дисплей

Уменьшите яркость экрана, чтобы сэкономить заряд, да и не нагружать глаза. Дополнительным шагом станет активация режима энергосбережения.

Блокировка экрана

Многие приложения не дают телефону заблокироваться, даже если вы перестаете касаться экрана. Чтобы предотвратить такую нагрузку на батарею, настройте параметры тайм-аута. Запрограммируйте экран на автоматическую блокировку через определенное время, чтобы гаджет дольше оставался заряженным.

Уведомления

Настройте смартфон так, чтобы получать уведомления только от приложений, которые абсолютно необходимы. Простое решение экономит электроэнергию и повышает производительность.

Стрим

Потоковое вещание — один из главных виновников разряда аккумулятора. Если вы стремитесь экономить процент зарядки, то лучше загрузите телепередачи, подкасты и музыку на свой телефон заблаговременно.

Мобильные данные

Многие пользователи не знают, что передача данных потребляет больше энергии, чем Wi-Fi. Если есть такая возможность, то подключайтесь к роутеру. Но, к слову, не забывайте отключаться от Wi-Fi, когда вы оказались вне зоны доступа сигнала. Процесс поиска сетей Wi-Fi на телефоне расходует заряд батареи.

Фоновый шум

Многие приложения работают в фоновом режиме и расходуют энергию телефона. Избавьтесь от подобных программ, чтобы увеличить автономное время работы гаджета.

Добавим, что Bluetooth, службы определения местоположения и мобильные данные активно разряжают аккумулятор вашего телефона. В критической ситуации стоит отключить эти функции и перевести смартфон в режим низкого энергопотребления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего телефон может не заряжаться. Эксперты назвали распространенные причины.