Почему телефон быстро разряжается: ловкие трюки, чтобы забыть о низком заряде
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Уменьшите яркость экрана и отключите фоновую загрузку, чтобы гаджет дольше оставался заряженным
Мобильный телефон, который слишком быстро теряет заряд, может стать проблемой. Важно выяснить, что именно пожирает энергию, а уже затем действовать.
Ловкие трюки помогут пользователям сэкономить заряд смартфона. Об этом говорится в материале Standard.
Из-за чего быстро разряжается телефон и как это исправить
- Жара
Если ваш телефон оставить в горячей среде, то он, как и человек, перегреется и не выдержит этого. Не рекомендуется оставлять гаджет рядом с радиаторами, на солнце или в жаркой машин. Тепло может повредить аккумулятор и ускорить его разрядку.
- Яркий дисплей
Уменьшите яркость экрана, чтобы сэкономить заряд, да и не нагружать глаза. Дополнительным шагом станет активация режима энергосбережения.
- Блокировка экрана
Многие приложения не дают телефону заблокироваться, даже если вы перестаете касаться экрана. Чтобы предотвратить такую нагрузку на батарею, настройте параметры тайм-аута. Запрограммируйте экран на автоматическую блокировку через определенное время, чтобы гаджет дольше оставался заряженным.
- Уведомления
Настройте смартфон так, чтобы получать уведомления только от приложений, которые абсолютно необходимы. Простое решение экономит электроэнергию и повышает производительность.
- Стрим
Потоковое вещание — один из главных виновников разряда аккумулятора. Если вы стремитесь экономить процент зарядки, то лучше загрузите телепередачи, подкасты и музыку на свой телефон заблаговременно.
- Мобильные данные
Многие пользователи не знают, что передача данных потребляет больше энергии, чем Wi-Fi. Если есть такая возможность, то подключайтесь к роутеру. Но, к слову, не забывайте отключаться от Wi-Fi, когда вы оказались вне зоны доступа сигнала. Процесс поиска сетей Wi-Fi на телефоне расходует заряд батареи.
- Фоновый шум
Многие приложения работают в фоновом режиме и расходуют энергию телефона. Избавьтесь от подобных программ, чтобы увеличить автономное время работы гаджета.
Добавим, что Bluetooth, службы определения местоположения и мобильные данные активно разряжают аккумулятор вашего телефона. В критической ситуации стоит отключить эти функции и перевести смартфон в режим низкого энергопотребления.
Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего телефон может не заряжаться. Эксперты назвали распространенные причины.