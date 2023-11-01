Почему не работает зарядный порт на iPhone и как решить проблему: пошаговая инструкция

Дело может быть в шнуре или в том, что порт засорен. Есть и другие причины

Зарядный порт iPhone не работает — это первая мысль, которая приходит на ум, когда гаджет перестал накапливать энергию. Хотя возможно, что проблема может быть совсем в другом. Например, если включена функция, когда iPhone заряжается до 80 процентов.

Также это может быть физическое повреждение, вызванное водой, падением или другой несчастливой случайностью. В этой статье портал LifeWire объясняет, что может быть причиной того, что ваш iPhone не заряжается, и какие шаги предпринять, если виноват порт.

Почему iPhone не заряжается — типичные случаи

Самые частые причины, из-за которых не идет заряд:

поврежденный кабель;

неисправный порт;

сломанный блок питания или другой источник энергии;

iPhone слишком горячий.

Кроме того, проверьте, не включен ли оптимизированный режим батареи. Если это так, отключите эту функцию, чтобы он снова начал заряжаться.

Как починить порт для зарядки iPhone — 11 главных шагов

Если вы подозреваете, что проблема в этом, следует по очереди проверить любые возможные причины. Это поможет исключить их и понять, что делать, если iPhone не видит зарядное устройство из-за порта:

Шаг 1. Попробуйте использовать другой зарядный кабель, если он у вас есть. Если гаджет начал заряжаться, поставьте вновь первый шнур. Так вы проверите, перестанет ли устройство заряжаться и подтвердите, что дело в кабеле. Если это так, он больше не надежен и подлежит замене.

Попробуйте использовать другой зарядный кабель, если он у вас есть. Если гаджет начал заряжаться, поставьте вновь первый шнур. Так вы проверите, перестанет ли устройство заряжаться и подтвердите, что дело в кабеле. Если это так, он больше не надежен и подлежит замене. Шаг 2. Убедитесь, что кабель хорошо подключен. Ослабленное или неправильное соединение может мешать зарядке. Отключите и снова аккуратно подключите зарядный кабель.

Убедитесь, что кабель хорошо подключен. Ослабленное или неправильное соединение может мешать зарядке. Отключите и снова аккуратно подключите зарядный кабель. Шаг 3. Проверьте, куда подключен кабель, если iPhone не заряжается. Это может быть подключение к адаптеру переменного тока, ноутбуку или повербанку.

Шаг 4. Попытайтесь подключить iPhone к другой розетке или другому совместимому зарядному порту. Если он заряжается от одного источника, а от другого — нет, вероятнее всего, проблема в самом источнике питания.

Попытайтесь подключить iPhone к другой розетке или другому совместимому зарядному порту. Если он заряжается от одного источника, а от другого — нет, вероятнее всего, проблема в самом источнике питания. Шаг 5. Возьмите фонарик и увеличительное стекло, если оно у вас есть. Проверьте, не блокируют ли грязь или мусор безопасное соединение. Затем осторожно очистите зарядный порт.

Возьмите фонарик и увеличительное стекло, если оно у вас есть. Проверьте, не блокируют ли грязь или мусор безопасное соединение. Затем осторожно очистите зарядный порт. Шаг 6. Если iPhone был разряжен в течение какого-то периода, дайте ему некоторое время постоять подключенным к сети, чтобы набрать заряд. Ему не хватает энергии для запуска.

Если iPhone был разряжен в течение какого-то периода, дайте ему некоторое время постоять подключенным к сети, чтобы набрать заряд. Ему не хватает энергии для запуска. Шаг 7. iPhone может перегреться. Если он слишком горячий, зарядка прекратится, чтобы дать устройству остыть. Когда он достаточно остынет, то снова начнет заряжаться.

Шаг 8. Выключите iPhone и перезапустите его. После завершения перезапуска снова подключите и проверьте, подается ли питание.

Шаг 9. Проверьте iPhone на наличие обновлений системы и установите, если они имеются. Это не очень вероятная причина, но это может произойти.

Шаг 10. iPhone 8 и более новые версии поддерживают беспроводную зарядку Qi. Вы можете ею воспользоваться, просто положив его на совместимую поверхность. Несмотря на то, что это дает вам обходной путь, у вас не всегда может быть доступ к такой зарядке. Поэтому порт все равно лучше починить.

Шаг 11. Если ничего не срабатывает, пора попытаться сбросить заводские настройки. Имейте в виду, что это приведет к удалению всех приложений, настроек, контактов и так далее. Пока у вас есть резервная копия, вы можете все восстановить, но это займет некоторое время после сброса.

После всего этого, если ваш iPhone все равно не заряжается, лучшим вариантом будет отнести его на ремонт. Или, по крайней мере, на профессиональную оценку.

Ранее мы рассказывали, что делать, если iPhone разряжается быстро. Эта простая настройка заметно улучшит энергоэффективность вашего устройства.