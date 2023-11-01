Как правильно заряжать телефон зимой: распространенная ошибка может "убить" гаджет

Опасность заключается в серьезном перепаде температур

Зарядка телефона не будет вредить ему, если взять себе за правило простую привычку, а зимой этот процесс имеет свои особенности. Пренебрежение простым действием может крайне негативно отразиться на работе устройства.

Об особенности зарядки телефона в холодное время года рассказал портал itechua. Многие пользователи о ней не знают.

На морозе телефон быстрее теряет заряд, и многие, войдя в квартиру первым делом подключают гаджет к розетке, не догадываясь, что подвергают свой смартфон опасности. Такой сценарий дает сильную нагрузку на мобильник и повышает риск выхода из строя.

Опасность заключается в серьезном перепаде температур: телефон находился в холоде и его температура значительно ниже комнатной. Если в этот момент начать процесс восполнения заряда аккумулятора, температурная разница станет еще более значительной.

Этот перепад негативно влияет на состояние батареи и всего устройства в целом. Если так делать регулярно, риск поломки значительно возрастает, но даже один раз может стать фатальным.

Специалисты советуют взять себе за правило не торопиться с зарядкой телефона, принеся его с мороза. Пусть смартфон полежит при комнатной температуре и немного прогреется. Только после этого его можно подключить к источнику питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приемы помогут сэкономить заряд телефона. Он может быстро разряжаться по нескольким причинам.