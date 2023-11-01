Телефон не будет разряжаться сутками: три лайфхака для iPhone

Батарея вашего смартфона будет служить дольше, если знать об этих нюансах

Пользователи iPhone нередко сталкиваются с проблемой, что гаджет разряжается очень быстро. Однако несколько маленьких хитростей помогут пользователям увеличить автономное время работы телефона.

Батарея iPhone будет работать продуктивнее и годами служить, если знать о трех трюках. Советами поделилось издание CNET.

Во-первых, обратите внимание на оптимизированную зарядку аккумулятора. Чтобы батарея не подвергалась опасным нагрузкам, когда заряжается до 100%, эта функция очень выручит. Настройка учитывает ваш ежедневный режим зарядки и завершает процесс на уровне заряда 80%.

Если вы активируете оптимизацию зарядки, то батарея будет медленнее изнашиваться. Для этого в меню "Настройки" выберите "Аккумулятор" > "Состояние аккумулятора и зарядка" и включите опцию "Оптимизированная зарядка аккумулятора".

Включите оптимизированную зарядку. Фото: CNET

Во-вторых, берегите свой iPhone от экстремальных температур. И мороз, и жара могут повлиять на срок службы аккумулятора. Более высокая температура увеличивает скорость химических реакций внутри батареи, что заставляет устройство работать интенсивнее и быстрее, а это приводит к более быстрому разрушению. Не стоит подвергать смартфон воздействию температур выше 35 градусов по Цельсию. Никогда не оставляйте iPhone под прямыми солнечными лучами или в жаркой машине.

К слову, у Apple есть несколько настроек для предотвращения перегрева и повреждений. Ваш смартфон просто отключится, когда станет слишком горячим. Однако, конечно, не стоит допускать критической ситуации с перегревом.

В-третьих, попробуйте вынуть iPhone из чехла. Если вы заметили, что гаджет нагревается в процессе зарядки, то перед тем, как подключить его к сети, снимите чехол. Кроме того, не используйте во время зарядки приложения, интенсивно использующие процессор, те же игры.

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