Как не нужно делать, чтобы не испортить смартфон - лайфхак с зарядкой

Говорят, что перезарядка смартфона плохо сказывается на сроке его службы

Бытует мнение, что оставлять смартфон на ночь или вообще надолго в зарядке вредно, однако правда ли это? Гаджет со временем может медленнее работать и хуже держать заряд, однако скорость работы телефона можно повысить.

Еще одно убеждение касается процесса зарядки — мол, если телефон заряжен на 100% и остается подключенным к зарядному устройству, это портит его аккумулятор. Так это или нет, рассказали corgit.

Вот что говорят специалисты: долгая зарядка критична для телефонов с аккумуляторами старого типа, которым грозил перегрев, изменение химического состава и, как следствие, деградация. Для современных литиевых аккумуляторов долгое заряжание не так опасно.

6 простых правил для сохранения аккумулятора смартфона

В смартфонах нового поколения часто есть контроллер, который отключает процесс зарядки при достижении отметки в 100% и еще бережет гаджет от скачков напряжения. Однако, не все производители указывают, есть ли в конкретном смартфоне такое устройство.

Так что если вы хотите сохранить аккумулятор смартфона в отличном состоянии дольше, все же не заряжайте гаджет до полной — оптимально до 70-80%.

Если же вы не хотите отказываться от ночной зарядки и вам так удобнее — выход есть. Существуют специальные "умные зарядки", на которых можно установить время, когда гаджет следует отключить. ранее мы рассказывали о том, куда не стоит класть смартфон перед сном.