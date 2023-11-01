Может случиться пожар: где ни в коем случае нельзя заряжать телефон

Есть важный момент, на который следует обратить внимание

При зарядке телефона многие нередко допускают ряд ошибок, одной из которых является и выбор места для этого. В некоторых случаях это может иметь опасные последствия, включая возгорание.

Об этом пишет Electrical Safety First. По словам экспертов, опасной является зарядка телефона на диване или кровати, поскольку это может привести к пожару.

Важно, чтобы гаджет находился на чем-то жестком, пока батарея заряжается. Это может быть тумбочка или стул, но никак не мягкая мебель. Это связано с тем, что при зарядке батарея нагревается и, соответственно, материал под устройством также будет нагреваться.

Кроме того, если смартфон будет лежать под подушкой или под одеялом в процессе зарядки, в безвоздушной среде он и вовсе может выйти из строя. Хотя телефоны не так часто загораются во время зарядки, такой риск все же существует, поэтому лучше избегать подобных ситуаций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли заряжать телефон от ноутбука и не навредит ли такой способ гаджету. Есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание.