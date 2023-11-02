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Что делать, если в разъем для зарядки попала вода: пошаговая инструкция

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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iPhone пишет, что в разъеме вода, когда есть риск повреждения
iPhone пишет, что в разъеме вода, когда есть риск повреждения. Фото AdobeStock

К сожалению, никто не застрахован от случайного попадания влаги на гаджеты. Казалось бы, что если на устройство попало несколько капель, то это не так страшно, как если уронить его в жидкость целиком. В предыдущей статье мы как раз рассказывали, что делать, если телефон упал в воду и не включается.

Но и несколько капель могут существенно отравить жизнь пользователя. "Телеграф" рассказывает, что будет, если в разъем для зарядки попала вода и что нужно сделать, чтобы устранить последствия.

Как просушить разъем для зарядки — пошагово

Если в зарядном порту вашего iPhone вода:

  • крепко удерживайте устройство в руке разъемом вниз;
  • осторожно встряхните его и постучите о другую ладонь, чтобы удалить избыток влаги;
  • не кладите в карман — положите в сухом месте на открытом воздухе, которое хорошо проветривается;
  • оставьте минимум на полчаса;
  • пробуйте зарядить.

Если внутри порта все еще осталась влага, вы снова увидите одно из этих предупреждений. В этом случае Apple советует оставить iPhone для просушки примерно на 12 часов. В течение этого времени производитель разрешает периодически пробовать поставить устройство на зарядку.

Зарядка недоступна Lightning
Фото: apple.com
В разъеме USB‑C обнаружена жидкость
Фото: apple.com

Как сообщается на сайте поддержки Аpple, чтобы порт полностью высох, может потребоваться до 24 часов. Все зависит от степени намокания и условий, в которых сушится телефон. Кроме того, производитель категорически не рекомендует сушить iPhone феном, пытаться удалить влагу бумагой или ватой, салфетками или палочками и помещать устройство в емкость с рисом — это может принести вред.

Что будет, если в разъем для зарядки попала вода — последствия

Влага в зарядном порту может привести к коррозии металлических элементов — либо в самом разъеме, либо на кабеле. Результатом этого может быть полная поломка, если повреждения окажутся непоправимыми. В таком случае вы не сможете подключать устройство через кабель.

В случае, если вам срочно необходимо зарядить iPhone, а он пишет, что в зарядном порту влага, есть способ это обойти. Хотя Аpple не рекомендует заряжать устройство, когда оно влажное, в экстренном случае вы можете переподключить кабель или аксессуар к iPhone и использовать функцию "Аварийный обход".

Конечно, если вы видите предупреждение о наличии влаги в разъеме, лучше его не игнорировать и использовать беспроводную зарядку стандарта Qi. Ранее мы рассказывали, как заряжать iPhone до 80 процентов — это поможет вам максимально продлить срок службы батареи.

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