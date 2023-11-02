Что делать, если в разъем для зарядки попала вода: пошаговая инструкция

К сожалению, никто не застрахован от случайного попадания влаги на гаджеты. Казалось бы, что если на устройство попало несколько капель, то это не так страшно, как если уронить его в жидкость целиком. В предыдущей статье мы как раз рассказывали, что делать, если телефон упал в воду и не включается.

Но и несколько капель могут существенно отравить жизнь пользователя. "Телеграф" рассказывает, что будет, если в разъем для зарядки попала вода и что нужно сделать, чтобы устранить последствия.

Как просушить разъем для зарядки — пошагово

Если в зарядном порту вашего iPhone вода:

крепко удерживайте устройство в руке разъемом вниз;

осторожно встряхните его и постучите о другую ладонь, чтобы удалить избыток влаги;

не кладите в карман — положите в сухом месте на открытом воздухе, которое хорошо проветривается;

оставьте минимум на полчаса;

пробуйте зарядить.

Если внутри порта все еще осталась влага, вы снова увидите одно из этих предупреждений. В этом случае Apple советует оставить iPhone для просушки примерно на 12 часов. В течение этого времени производитель разрешает периодически пробовать поставить устройство на зарядку.

Как сообщается на сайте поддержки Аpple, чтобы порт полностью высох, может потребоваться до 24 часов. Все зависит от степени намокания и условий, в которых сушится телефон. Кроме того, производитель категорически не рекомендует сушить iPhone феном, пытаться удалить влагу бумагой или ватой, салфетками или палочками и помещать устройство в емкость с рисом — это может принести вред.

Что будет, если в разъем для зарядки попала вода — последствия

Влага в зарядном порту может привести к коррозии металлических элементов — либо в самом разъеме, либо на кабеле. Результатом этого может быть полная поломка, если повреждения окажутся непоправимыми. В таком случае вы не сможете подключать устройство через кабель.

В случае, если вам срочно необходимо зарядить iPhone, а он пишет, что в зарядном порту влага, есть способ это обойти. Хотя Аpple не рекомендует заряжать устройство, когда оно влажное, в экстренном случае вы можете переподключить кабель или аксессуар к iPhone и использовать функцию "Аварийный обход".

Конечно, если вы видите предупреждение о наличии влаги в разъеме, лучше его не игнорировать и использовать беспроводную зарядку стандарта Qi. Ранее мы рассказывали, как заряжать iPhone до 80 процентов — это поможет вам максимально продлить срок службы батареи.