Это ему навредит: три вещи, которые нельзя держать рядом с телефоном

Скорость нанесения вреда зависит от причины

Современные гаджеты – это довольно хрупкая конструкция. Их может испортить вода, попавшая случайно или чрезмерный перегрев. И много причин повреждений телефонов состоит в том, что они находятся в неправильном "соседстве".

Портал itechua рассказал, что рядом с телефоном держать нельзя ключи, еду и деньги. Причем в последнем случае бумажные деньги могут навредить телефону, а банковская карта наоборот пострадать.

Что касается ключей, то здесь самое простое повреждение – царапины на экране, если носить ключи и телефон в одном отделении сумки или в кармане. Еда может навредить смартфону разным образом. Первое – на гаджет могут попасть крохи и забиться в разные отверстия, например в отверстие зарядки. Второй проблемой может стать пользование телефона масляными руками, после чего его нужно будет очищать.

Деньги – это не очевидный телефонный вредитель. Некоторые люди, чтобы не потерять, кладут определенную купюру в чехол смартфона, однако такая дополнительная прослойка может привести к повышению температуры гаджета во время зарядки или активного использования. Что касается привычки некоторых украинцев класть в чехол банковскую карту или разнообразные магнитные карты, то эта привычка может навредить не телефону — из-за такого действия карточка может размагнититься.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие могут быть причины, когда смартфон не заряжается. Их можно условно поделить на физические и программные. Также есть особенности при зарядке телефона зимой.