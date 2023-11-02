Проблем с сигналом на телефоне не будет, если сделать это: два ловких трюка

Улучшить качество сигнала помогут простые шаги

Проблема с перебоями сети на мобильном телефоне может оставить вас без связи с близкими в самый необходимый момент. Однако небольшие лайфхаки помогут вернуть все "палочки".

Чтобы улучшить сотовый сигнал, пользователям стоит обратить внимание на два ловких трюка. Советами делится издание The Sun.

Отключите Wi-Fi и Bluetooth

По мнению экспертов UberSignal, отключение любых сервисов, которые вам не нужны в данный момент, помогает мгновенно ускорить передачу мобильного сигнала. Службы, включая Wi-Fi, Bluetooth и Near-Field Communication (NFC), иногда могут вызывать проблемы и замедлить сеть. Попробуйте отключить их на своем гаджете и посмотрите, станет ли "палочек" больше.

Обновите программное обеспечение

Обновление устройства обычно может решить большинство технических проблем. Не стоит игнорировать оповещения, когда гаджет сообщает о необходимом новом программном обеспечении. Обновления может отправлять и ваш оператор мобильной связи, обращайте внимание на эту информацию, чтобы телефон подключался к правильным вышкам.

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