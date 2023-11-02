Скорость Wi-Fi повысится в разы: три маленькие хитрости с роутером

Чтобы сигнал подавался быстро и качественно, найдите правильное место для маршрутизатора

Пользователям роутера Wi-Fi обязательно нужно учитывать то, куда именно вы ставите устройство. Некоторые предметы могут мешать сигналу, из-за чего домашний интернет будет медленным.

Чтобы ускорить Wi-Fi, обратите внимание на три маленькие хитрости. Об этом говорится в материале The Sun.

Во-первых, рядом с маршрутизатором не должно быть гаджетов, которые могут искажать сигнал. В список запрещенных предметов попадают микроволновая печь или колонки Bluetooth.

Второй важный нюанс – ничто не должно блокировать видимость сети. Речь о том, чтобы мебель или беспорядок в комнате перекрывали доступ к роутеру. Ни в коем случае не нужно прятать устройство, даже если оно мешает вашему декору и интерьеру. В противном случае вы рискуете ограничить зону действия Wi-Fi.

Третий трюк, который поможет улучшить передачу беспроводного интернета в доме, касается выбора места для роутера Wi-Fi. Лучшее решение — поставить маршрутизатор на высоком месте, например, на шкафу, полке или выступе. Так сигнал будет достигать любой части жилища, да и с препятствиями ему будет легче справиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего домашний интернет работает очень медленно. Эксперты называют семь частых причин.