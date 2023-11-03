Как сэкономить заряд на iPhone: просто отключите одну не особо нужную функцию

Персональные рекомендации не всегда важны, когда нужно сохранить заряд батареи

Siri Suggestions – это функция на iPhone, которая предоставляет персональные рекомендации и предложения на основе ваших моделей использования и взаимодействия с приложением. Хотя эти предложения могут быть полезны, они также требуют постоянного мониторинга и анализа данных, что может повлиять на время автономной работы устройства. Хорошим способом сэкономить заряд будет выключить фитнес на iPhone.

А если вы обнаружите, что ненужной разрядке аккумулятора способствует Siri Suggestions, выключите или ограничьте эту функцию. Портал CitizenSide рассказывает, как это сделать.

Как отключить Siri на iPhone — пошагово

Для этого выполните несколько простых действий:

Откройте приложение Настройка на устройстве.

Прокрутите вниз и коснитесь Siri & Search.

В разделе "Предложения Siri" выключите переключатели рядом с "Предложения на экране блокировки", "Предложения в поиске" и другие параметры предложений, которые необходимо отключить.

Выключение предложений Siri не только экономит заряд батареи, но и помогает сохранить вашу конфиденциальность, уменьшая количество личных данных, которые анализирует Siri. Важно отметить, что отключение этой функции может повлиять на персонализированные предложения и рекомендации, которые вы получаете от Siri в различных приложениях и системных функциях.

Если вы все же хотите сохранить определенный уровень функциональности Siri Suggestions без ущерба для работы аккумулятора, вы можете выборочно включить определенные параметры, наиболее полезные для вас, и выключить другие, которые не так важны.

Помимо отключения предложений Siri, вы также можете отключить предложения по определенным программам, перейдя к настройкам "Siri и поиск", выбрав "Выбрать приложение", а затем настроить переключатель рядом с конкретной программой, для которой нужно отключить предложения.

Отключив предложения Siri или настроив их, чтобы сосредоточиться только на наиболее подходящих функциях, можно минимизировать влияние на время автономной работы вашего iPhone. Это дает вам больше контроля над тем, как Siri взаимодействует с вашим устройством, не жертвуя ненужным потреблением энергии.

Ранее мы рассказывали про еще один из способов экономии заряда. Как увеличить время работы телефона, читайте по указанной ссылке.