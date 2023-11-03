Телефон будет работать долго и без сбоев: главные правила "здоровья" аккумулятора

Простые привычки продлят жизнь смартфона

Аккумулятор — "мотор" телефона и если он начинает работать хуже, либо выходит из строя, проблему игнорировать не получится. Ему вредит зарядка в автомобиле и еще несколько вещей.

О простых правилах, которые помогут сохранить аккумулятор на максимально долгое время, рассказал портал itechua. Срок службы батареи в смартфоне зависит от соблюдения правил зарядки устройства.

Специалисты настоятельно не рекомендуют допускать полной разрядки аккумулятора. Оптимально заряжать телефон, когда на устройстве остается 20-40% уровня заряда. После глубокой или полной разрядки аккумуляторной батарее сложно восстановиться, она может даже выйти из строя. Если же такое повторяется регулярно, опасность возрастает.

В то же время следует избегать и другой крайности: вредна для аккумулятора и полная зарядка до 100%. Именно поэтому специалисты не советуют оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Лучше всего отключать смартфон от источника питания, когда он набрал 80% заряда. Тогда батарея будет в безопасности, а телефон — работоспособен.

Кроме того, важно соблюдать правила хранения телефона. Особенное внимание нужно обратить на то, чтобы аккумулятор не подвергался воздействию повышенных температур. Перегрев крайне негативно сказывается на батарее смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главной зимней ошибке в зарядке смартфона. Одна простая привычка защитит гаджет от поломки.