Последовательность действий важна: правильно ли вы ставите телефон на зарядку

Правильная зарядка телефона продлевает срок службы аккумулятора

Зарядка телефона — один из самых простых процессов, которые человек выполняет почти каждый день. Однако у него есть свои правила, например, что делать первым, сначала вставлять кабель передачи данных в телефон или зарядное устройство в розетку.

Как отмечает один из производителей смартфонов на своем официальном сайте, очередь в подключение смартфона к зарядному устройству и розетке имеет большое значение и влияет на состояние телефона. Опасность может представлять скачок напряжения.

Правильно вставлять кабель в розетку, а затем подключать телефон. В таком случае скачок напряжения меньше на него повлияет, ведь если сделать наоборот, в розетке в это время может сгенерироваться больший импульс и скачок напряжения может быть чрезмерным. В случае перенапряжения в сети или всплеска напряжения это может нанести такой ущерб телефону:

потеря данных

ухудшение производительности

сокращение срока службы аккумулятора

зависание и перезагрузка телефона

мерцание экрана и т.д.

Так же важно делать процедуру в обратном порядке – после зарядки сначала отключаете телефон, а затем зарядное устройство от розетки. Следует заметить, что оставлять телефон долгое время подключенным к сети не стоит. Также лучше не допускать разрядки аккумулятора полностью – заряд батареи не должен падать ниже 20%. Если устройство не используется, оно должно быть заряжено по меньшей мере на 50%.

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