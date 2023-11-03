Укр

Последовательность действий важна: правильно ли вы ставите телефон на зарядку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прыжок напряжения возникает незаметно для потребителя
Прыжок напряжения возникает незаметно для потребителя

Правильная зарядка телефона продлевает срок службы аккумулятора

Зарядка телефона — один из самых простых процессов, которые человек выполняет почти каждый день. Однако у него есть свои правила, например, что делать первым, сначала вставлять кабель передачи данных в телефон или зарядное устройство в розетку.

Как отмечает один из производителей смартфонов на своем официальном сайте, очередь в подключение смартфона к зарядному устройству и розетке имеет большое значение и влияет на состояние телефона. Опасность может представлять скачок напряжения.

Правильно вставлять кабель в розетку, а затем подключать телефон. В таком случае скачок напряжения меньше на него повлияет, ведь если сделать наоборот, в розетке в это время может сгенерироваться больший импульс и скачок напряжения может быть чрезмерным. В случае перенапряжения в сети или всплеска напряжения это может нанести такой ущерб телефону:

  • потеря данных
  • ухудшение производительности
  • сокращение срока службы аккумулятора
  • зависание и перезагрузка телефона
  • мерцание экрана и т.д.

Так же важно делать процедуру в обратном порядке – после зарядки сначала отключаете телефон, а затем зарядное устройство от розетки. Следует заметить, что оставлять телефон долгое время подключенным к сети не стоит. Также лучше не допускать разрядки аккумулятора полностью – заряд батареи не должен падать ниже 20%. Если устройство не используется, оно должно быть заряжено по меньшей мере на 50%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем грозит перегрев телефона и как его избежать. Отметим, что резко охлаждать смартфон тоже не нужно.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон