Как заставить смартфон работать быстрее: три простых правила

Несложные действия защитят от проблем

Смартфон, ставший неотъемлемой частью современной жизни, нуждается в правильном обращении — например, важен порядок действий при зарядке. Простые правила помогут ускорить работу девайса.

Как рассказал портал itechua, в большинстве случаев причина того, что телефон "тормозит" не в неисправности. Чаще всего работу замедляют настройки, либо приложения, работающие в фоновом режиме. Проблему решить несложно.

Регулярное очищение кэша

Кэш – это временный файл, приложения используют его для ускорения своей работы. Со временем он растет и занимает много места в памяти, замедляя работу смартфона. Очистить кэш можно вручную — удалив ненужные файлы. Также можно воспользоваться встроенной функцией очистки кэша в настройках смартфона. Если делать это регулярно, девайс будет работать быстрее.

Управление фоновыми приложениями

Фоновые программы продолжают работу даже если не используются. Это может не только расходовать мощность и заряд аккумулятора, но и замедлять работу смартфона. Чтобы избежать этого, нужно закрывать приложения вручную, или задействовать функцию управления фоновыми приложениями, встроенную в настройки телефона.

Оптимизация настроек дисплея

Яркость дисплея, режим его работы и частота обновлений сказываются на производительности смартфона и его работа может замедляться. Чтобы избежать этого, нужно уменьшить яркость, использовать темные режимы и снизить частоту обновления. Также стоит отключить ресурсоемкие живые обои.

Что еще можно сделать для увеличения производительности телефона:

Устанавливать обновления программного обеспечения

Следить за тем, чтобы на смартфоне оставалось достаточно свободной памяти

Регулярно чистить устройство от вирусов и вредоносных программ

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных правилах "здоровья" аккумулятора. При их выполнении телефон будет работать долго и без сбоев.