Мало кто знает: как очистить память телефона, не удаляя фотографии и программы

Если память телефона заполнена, хотя там ничего нет, этот способ — и для вас

Рано или поздно телефоны начинают работать медленнее, дольше открывать программы и переключаться между окнами. Чаще всего производительность значительно падает из-за нехватки свободного места на устройстве. Все знают, как освободить память телефона — удалить часть приложений, фото, видео и другие файлы. Но что делать, если на телефоне ничего нет, а память заполнена, как настойчиво пишут вам уведомления?

Портал iTechua отмечает, что к проблемам с работоспособностью могут приводить временные файлы, которые создаются мессенджерами для ускоренного открытия чатов. Кроме того, если вы не отключили эту опцию, в памяти сохраняется весь медиа мусор из множества каналов, на которые вы подписаны.

Как удалить весь мусор с телефона — пошагово

Чтобы очистить кеш мессенджера:

откройте приложение и зайдите в его настройки;

нажмите "Память", "Данные и память", "Данные и хранилище" и т.д.;

возможно, в открывшемся меню еще потребуется выбрать "Использование памяти", "Использование хранилища" и т.д;

выберите "Очистить кеш".

Это поможет вам удалить сотни мегабайт, иногда даже 2-3 гигабайта. Также рекомендуется отключить автоматическую загрузку фото и видео в галерею телефона.

А чтобы долго не копаться в настройках программы, "Телеграф" расскажет, как попасть в меню очистки кеша более коротким путем. Для этого нажмите и удерживайте приложение на рабочем столе, пока не появится всплывающее окошко. Затем перейдите в информацию о программе, нажав на "i", выберите "Память" и "Очистить кеш".

Ранее мы рассказывали, что делать, если телефон стал работать медленно. Кроме очистки памяти, есть еще минимум семь причин, из-за которых устройство начинает тормозить.