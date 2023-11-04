Из-за этого iPhone и Android мгновенно разряжаются: три распространенные ошибки

Перестаньте делать это, чтоб ваш смартфон оставался заряженным дольше

Время работы телефона без подзарядки зависит от многих факторов, включая приложения – пожиратели батареи. Однако есть три частых ошибки пользователей, из-за которых смартфон быстро разряжается.

Если ваш мобильный мгновенно теряет заряд, возможно, причина в одном из трех пунктов. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на технического эксперта, профессора Ритеша Чу.

Во-первых, следует беречь мобильный телефон от воздействия высоких температур. Так вы сможете повысить работоспособность аккумулятора. К примеру, Apple и Samsung утверждают, что их гаджеты лучше всего работают при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C до 35°C.

Во-вторых, эксперт советует пользователям ограничивать зарядку. То есть заряжайте смартфон не до максимального, а до 80 процентов. Кроме того, важно не допускать падения уровня заряда ниже 20 процентов.

В-третьих, избегайте так называемой ночной зарядки. Не стоит оставлять телефон длительное время в сети с зарядным устройством. Вам нужно отключить гаджет от источника питания, если заряд батареи достигнет 100 процентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других нюансах зарядки мобильного телефона. Узнайте, что подключают первым – зарядное устройство в розетку или кабель в гнездо гаджета.