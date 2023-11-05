Как пользоваться повербанком, чтобы он прослужил дольше: нюансы, о которых не все знают

Есть простые правила, как пользоваться повербанком

За время войны значение повербанков для украинцев существенно возросло. Сейчас это портативное зарядное устройство есть чуть ли не у каждого, так как это штука практичная и полезная. Му уже рассказывали, на что обратить внимание при покупке повербанка, а сегодня делимся, как правильно эксплуатировать это устройство.

Как известно, повербанк — это портативное устройство, которое позволяет заряжать другие устройства, типа телефонов, трекеров и даже ноутбуков, пишет unian.net. И есть определенные правила, которых нужно придерживаться при использовании повербанка, чтобы он прослужил дольше.

Как правильно заряжать повербанк

Лучше всего заряжать повербанк от розетки, когда есть свет, или же от ноутбука, или же в машине. Для этого нужно иметь соответственный USB-кабель или специальный адаптер. На каждом повербанке есть 4 крошечных лампочки — это индикаторы заряженности. Каждая горящая лампочка — это 25% заряженности устройства. Если горят все четыре, значит повербанк полностью заряжен и готов к работе.

Мало кто знает, что повербанки способны само разряжаться, если ими не пользоваться. Учтите этот момент, это может быть очень важно в некоторых жизненных ситуациях.

Также не все знают, что после покупки повербанка нужно провести три полных циклов разрядки и зарядки, тогда мощность устройства будет максимальной.

Что нельзя делать с повербанком

Относитесь к повербанку так же деликатно и трепетно, как и к телефону. Пренебрежительное отношение может привести к поломкам устройства и даже проблемам с пожарной безопасностью.

Храните портативную зарядку подальше от детей и домашних животных. Также нельзя, чтобы она падала или ударялась.

Не оставляйте повербанк под солнечными лучами, возле нагретых предметов и открытого огня.

Заряжать телефон от повербанка лучше в таком формате, чтобы был доступ воздуха, то есть не под подушкой и не в кармане или тугой сумке.

Отключайте кабель из сети, когда повербанк полностью заряжен. Лучше всего не использовать телефон, когда он в процессе зарядки от повербанка.

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