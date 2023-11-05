Как пользоваться повербанком, чтобы он прослужил дольше: нюансы, о которых не все знают
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Есть простые правила, как пользоваться повербанком
За время войны значение повербанков для украинцев существенно возросло. Сейчас это портативное зарядное устройство есть чуть ли не у каждого, так как это штука практичная и полезная. Му уже рассказывали, на что обратить внимание при покупке повербанка, а сегодня делимся, как правильно эксплуатировать это устройство.
Как известно, повербанк — это портативное устройство, которое позволяет заряжать другие устройства, типа телефонов, трекеров и даже ноутбуков, пишет unian.net. И есть определенные правила, которых нужно придерживаться при использовании повербанка, чтобы он прослужил дольше.
Как правильно заряжать повербанк
- Лучше всего заряжать повербанк от розетки, когда есть свет, или же от ноутбука, или же в машине. Для этого нужно иметь соответственный USB-кабель или специальный адаптер. На каждом повербанке есть 4 крошечных лампочки — это индикаторы заряженности. Каждая горящая лампочка — это 25% заряженности устройства. Если горят все четыре, значит повербанк полностью заряжен и готов к работе.
- Мало кто знает, что повербанки способны само разряжаться, если ими не пользоваться. Учтите этот момент, это может быть очень важно в некоторых жизненных ситуациях.
- Также не все знают, что после покупки повербанка нужно провести три полных циклов разрядки и зарядки, тогда мощность устройства будет максимальной.
Что нельзя делать с повербанком
- Относитесь к повербанку так же деликатно и трепетно, как и к телефону. Пренебрежительное отношение может привести к поломкам устройства и даже проблемам с пожарной безопасностью.
- Храните портативную зарядку подальше от детей и домашних животных. Также нельзя, чтобы она падала или ударялась.
- Не оставляйте повербанк под солнечными лучами, возле нагретых предметов и открытого огня.
- Заряжать телефон от повербанка лучше в таком формате, чтобы был доступ воздуха, то есть не под подушкой и не в кармане или тугой сумке.
- Отключайте кабель из сети, когда повербанк полностью заряжен. Лучше всего не использовать телефон, когда он в процессе зарядки от повербанка.
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