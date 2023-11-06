Если iPhone не заряжается, что делать: шесть быстрых шагов для очистки порта Lightning

Регулярно очищайте порт, чтобы содержать его в надлежащем состоянии

Если вы заметили, что ваш iPhone перестал заряжаться, возможно проблема возникла из-за того, что порт Lightning может быть забит грязью или пылью. Загрязнение нужно удалить, чтобы оно не препятствовало соединению.

Портал wikiHow рассказывает, как безопасно очистить и безопасно удалить пыль, ворсинки и другие частицы из зарядного порта с помощью обычных бытовых вещей. Проматывайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.

Как очистить порт зарядного устройства iPhone — пошагово

Для этого выполните такие шаги:

Выключите iPhone — для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в верхней или боковой части, затем перетащите экранный ползунок в положение Выкл. Вы также можете воспользоваться этой возможностью, чтобы очистить динамик телефона.

Посветите фонариком в порт Lightning. Обычно вы сможете заметить засор при правильном освещении. Внимательно осмотрите стенки внутри порта. Если вокруг краев есть слой грязи, это может помешать правильному контакту зарядного кабеля с внутренними контактами.

Продуйте порт быстрыми ударами сжатого воздуха. Часто достаточно баллончика со сжатым воздухом, чтобы убрать из порта пыль, шерсть домашних животных или ворс. Используйте короткие, легкие удары воздухом, а не одно длительное распыление. Для повторной проверки порта используйте фонарик. Если вы больше не видите мусор, дайте порту высохнуть 2-3 минуты, прежде чем пытаться зарядить свой iPhone.

Можно использовать спринцовку - убедитесь, что она сухая изнутри

Осторожно прикоснитесь зубочисткой к стенкам порта. Если он забит пылью или комками ворса, одним или двумя быстрыми легкими движениями аккуратно удалите их. Если вдоль стенок есть слой грязи, осторожно поскребите по краям, чтобы удалить ее. Порт Lightning заполнен многими маленькими электронными штифтами – слишком грубое касание может нанести непоправимый вред. Вы можете обернуть конец зубочистки небольшим кусочком ткани для создания дополнительной прослойки.

Действуйте аккуратно и без усилия

Часто пользователи задают вопрос, можно ли чистить гнездо iPhone спиртом — используйте ватный тампон, смоченный в спирте, для более сложных работ. Если загрязнение в порту кажется липким или его трудно удалить сухим инструментом, смочите ватный тампон в небольшом количестве спирта, затем осторожно протрите внутренние края. Обведите тампон вокруг краев столько раз, сколько нужно, чтобы удалить все остатки. Дайте порту высохнуть в течение 2-3 минут, прежде чем снова включить iPhone.

Отожмите тампон от избытка спирта

Попытайтесь зарядить устройство. Если у вас возникла проблема с подзарядкой, связанная с загрязненным портом, сейчас она должна быть решена. Во избежание скопления различных отложений в порту Lightning в будущем не носите телефон в кармане или сумочке. Если устройство не заряжается, или процесс зарядки прекращается и начинается случайно, попробуйте другой кабель Lightning или источник питания.

Если очистка порта и замена кабелей не устраняют проблему, обратитесь к Apple для ремонта. Посетите страницу службы поддержки Apple, чтобы найти номер телефона для вашего региона.

Ранее мы рассказывали, как высушить зарядный порт iPhone, если в него попала вода. Также вам может пригодиться информация о том, как правильно зарядить устройство, чтобы не убивать батарею — читайте в следующей статье, как заряжать iPhone до 80 процентов.