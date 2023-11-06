Телефон регулярно не ловит сеть: в чем причина и как решить проблему

Важно понять причину неполадок

Есть приемы, которые помогут улучшить сигнал на телефоне, но когда он постоянно теряет мобильную сеть, нужно выяснить причину. Установив ее, проблему можно устранить.

О самых частых причинах, почему телефон может терять мобильную сеть, рассказал портал itechua. Специалисты также дали советы по исправлению ситуации.

Проблема с SIM-картой. Прежде всего необходимо убедиться, что она работает корректно, потому что если это не так, сигнал будет теряться. Для этого нужно извлечь SIM-карту из телефона и вставить ее в другое устройство. Если на другом устройстве также наблюдаются сбои, нужно отнести "симку" к оператору связи и попросить ее заменить.

Слот SIM-карты вышел из строя. Он может получить повреждения в результате падения телефона, либо если владелец неудачно вставил SIM-карту. Если "симка" без проблем работает на другом устройстве, возможно, слот поврежден. В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр.

Повреждение модуля связи. Еще одним последствием падения телефона может стать повреждение модуля связи. Это приводит к проблемам при передаче сети и данных. Внутри телефона есть несколько антенн и микросхем на плате, которые отвечают за сеть. Кабель антенны GSM мог отключиться при падении. Решить проблему самостоятельно возможно, но нужно разбирать телефон, есть опасность сделать только хуже. Поэтому лучше обратиться к мастеру.

Попадание влаги в устройство. Если в телефон попала вода, даже если он был хорошо просушен, влага могла остаться под микросхемами. В результате контакты могли окислиться и выйти из строя. Для решения проблемы нужно обратиться в сервисный центр.

Неправильные настройки телефона. Нередко причиной сбоев с сетью могут стать настройки устройства. Проблема может быть с одной из них, или несколькими. Нужно проверить их и если проблему не удается решить самостоятельно, обратиться к тому, кто разбирается в этом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных правилах "здоровья" аккумулятора. Если соблюдать их, телефон будет служить долго и работать без сбоев.