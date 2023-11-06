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Телефон регулярно не ловит сеть: в чем причина и как решить проблему

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Телефон
Телефон. Фото Freepik

Важно понять причину неполадок

Есть приемы, которые помогут улучшить сигнал на телефоне, но когда он постоянно теряет мобильную сеть, нужно выяснить причину. Установив ее, проблему можно устранить.

О самых частых причинах, почему телефон может терять мобильную сеть, рассказал портал itechua. Специалисты также дали советы по исправлению ситуации.

Проблема с SIM-картой. Прежде всего необходимо убедиться, что она работает корректно, потому что если это не так, сигнал будет теряться. Для этого нужно извлечь SIM-карту из телефона и вставить ее в другое устройство. Если на другом устройстве также наблюдаются сбои, нужно отнести "симку" к оператору связи и попросить ее заменить.

Слот SIM-карты вышел из строя. Он может получить повреждения в результате падения телефона, либо если владелец неудачно вставил SIM-карту. Если "симка" без проблем работает на другом устройстве, возможно, слот поврежден. В этом случае необходимо обратиться в сервисный центр.

Повреждение модуля связи. Еще одним последствием падения телефона может стать повреждение модуля связи. Это приводит к проблемам при передаче сети и данных. Внутри телефона есть несколько антенн и микросхем на плате, которые отвечают за сеть. Кабель антенны GSM мог отключиться при падении. Решить проблему самостоятельно возможно, но нужно разбирать телефон, есть опасность сделать только хуже. Поэтому лучше обратиться к мастеру.

Попадание влаги в устройство. Если в телефон попала вода, даже если он был хорошо просушен, влага могла остаться под микросхемами. В результате контакты могли окислиться и выйти из строя. Для решения проблемы нужно обратиться в сервисный центр.

Неправильные настройки телефона. Нередко причиной сбоев с сетью могут стать настройки устройства. Проблема может быть с одной из них, или несколькими. Нужно проверить их и если проблему не удается решить самостоятельно, обратиться к тому, кто разбирается в этом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных правилах "здоровья" аккумулятора. Если соблюдать их, телефон будет служить долго и работать без сбоев.

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