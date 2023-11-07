Вы только зря рискуете: четыре причины никогда не оставлять в розетке зарядное устройство
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Вы сразу избавитесь от этой привычки
Многие пользователи мало задумываются о том, почему нельзя оставлять в розетке зарядное устройство. И правда, очень удобно подойти и сразу подсоединить к нему гаджет. В то же время зарядка телефона — это довольно ответственное действие.
Портал itechua отмечает, что эта привычка — вредная, она может закончиться проблемами с устройством или его поломкой. Почему от нее стоит избавиться, вы узнаете дальше.
Почему надо вытаскивать зарядку из розетки — главные причины
- Скачки напряжения
От коротких замыканий в электросети никто не застрахован. Они могут повредить устройство или даже спровоцировать возгорание. Хотя такие вещи случаются нечасто, все же подобные случаи известны. Поэтому лучше не рисковать. Особенно, если в вашем жилище присутствуют домашние животные или дети маленького возраста.
- Лишний расход энергии
Зарядка продолжает потреблять электроэнергию даже после того, как вы отключили от нее мобильный телефон. Конечно, это не большие объемы. Но если суммировать все приборы, подключенные к сети, вы можете прийти к выводу, что те из них, которые не нуждаются в постоянном питании, лучше отключать.
- Снижение энергоэффективности
Рано или поздно зарядка устройства станет занимать больше времени, если блок питания все время включен в розетку. Особенно, если он сильно нагревается — это портит внутренние компоненты. Чтобы как можно дольше не иметь проблем с зарядкой, подключайте устройство правильно — сначала подсоедините кабель к телефону, а затем зарядное устройство — к источнику питания. Отсоединяйте в обратном порядке.
- Сокращение "жизни" внутренних компонентов
В инструкциях к зарядным устройствам производители пишут, что необходимо отключать их от сети после окончания процесса зарядки. Что будет, если надолго оставить зарядку в розетке — конечно, качественные (и дорогие) приборы оснащены защитными элементами, но чем больше нагрузка, тем скорее они выйдут из строя. Особенно, если зарядка нагревается, когда включена в розетку.
На вопрос, можно ли оставлять зарядное устройство на ночь, с учетом всех этих причин следует ответить так — не рекомендуется. Более того, еще важнее знать, где категорически нельзя заряжать телефон.