Вы только зря рискуете: четыре причины никогда не оставлять в розетке зарядное устройство

Вы сразу избавитесь от этой привычки

Многие пользователи мало задумываются о том, почему нельзя оставлять в розетке зарядное устройство. И правда, очень удобно подойти и сразу подсоединить к нему гаджет. В то же время зарядка телефона — это довольно ответственное действие.

Портал itechua отмечает, что эта привычка — вредная, она может закончиться проблемами с устройством или его поломкой. Почему от нее стоит избавиться, вы узнаете дальше.

Почему надо вытаскивать зарядку из розетки — главные причины

Скачки напряжения

От коротких замыканий в электросети никто не застрахован. Они могут повредить устройство или даже спровоцировать возгорание. Хотя такие вещи случаются нечасто, все же подобные случаи известны. Поэтому лучше не рисковать. Особенно, если в вашем жилище присутствуют домашние животные или дети маленького возраста.

Лишний расход энергии

Зарядка продолжает потреблять электроэнергию даже после того, как вы отключили от нее мобильный телефон. Конечно, это не большие объемы. Но если суммировать все приборы, подключенные к сети, вы можете прийти к выводу, что те из них, которые не нуждаются в постоянном питании, лучше отключать.

Снижение энергоэффективности

Рано или поздно зарядка устройства станет занимать больше времени, если блок питания все время включен в розетку. Особенно, если он сильно нагревается — это портит внутренние компоненты. Чтобы как можно дольше не иметь проблем с зарядкой, подключайте устройство правильно — сначала подсоедините кабель к телефону, а затем зарядное устройство — к источнику питания. Отсоединяйте в обратном порядке.

Сокращение "жизни" внутренних компонентов

В инструкциях к зарядным устройствам производители пишут, что необходимо отключать их от сети после окончания процесса зарядки. Что будет, если надолго оставить зарядку в розетке — конечно, качественные (и дорогие) приборы оснащены защитными элементами, но чем больше нагрузка, тем скорее они выйдут из строя. Особенно, если зарядка нагревается, когда включена в розетку.

На вопрос, можно ли оставлять зарядное устройство на ночь, с учетом всех этих причин следует ответить так — не рекомендуется. Более того, еще важнее знать, где категорически нельзя заряжать телефон.