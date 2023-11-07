Автоповорот экрана вредит телефону: зачем выключать этот режим, и как это сделать

Мало кто знает о вреде этой опции

Если вы заметили, что ваш телефон быстро разряжается, а видимой причины тому нет, обратите внимание, включен ли у вас режим "Автоповорот экрана". Как оказалось, эта опция вредна в контексте быстрой разрядки телефона. Мы уже рассказывали про три мифа о зарядке телефона, а сегодня делимся, как сохранить заряд, отключив "вредную" функцию.

В целом режим автоповорота очень полезная опция телефона, ведь с ней удобнее просматривать видео или фото на устройстве, пишет apostrophe.ua. Однако, у этого режима есть большой недостаток — он быстро разряжает телефон.

Оказалось, что при использовании переворота экрана телефона в горизонтальное и обратно в вертикальное положение, задействуется датчик — гироскоп. А его частое юзание разряжает устройство. Лучше всего отключить эту опцию по умолчанию и управлять автоповоротом при необходимости в ручном режиме.

Как отключить режим "Автоповорот экрана"

Чтобы отключить автоповорот, опустите шторку дисплея и найдите иконку со стрелками, замочком или прямоугольничком, где написано "автоповорот" или "ориентация". И просто нажмите на эту иконку. Когда вам нужно будет снова включить автоповорот, просто нажмите на иконку снова, и опция заработает.

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