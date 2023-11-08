Эти ошибки допускают все: почему мобильный телефон быстро разряжается
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сэкономить заряд батареи помогут три правила
Все пользователи знают, что на время автономной работы телефона влияют многие факторы. Конечно же, для увеличения работоспособности батареи нужно отключать ненужные функции и закрывать открытые приложения. Это помогает предотвратить такую проблему, когда гаджет быстро разряжается.
Однако есть и другие причины, из-за которых телефон стремительно теряет заряд. Далее рассмотрим три самые распространенные из них.
Телефон быстро садится — что делать
Берегите мобильный телефон от губительного воздействия повышенной температуры. Таким образом вы предотвратите быстрый износ аккумулятора и, как следствие, быструю разрядку телефона.
Производители мобильных телефонов рекомендуют не использовать гаджеты:
- при температуре ниже нуля градусов Цельсия;
- выше 35 градусов Цельсия.
Кроме того, не заряжайте телефон на максимум емкости батареи и не разряжайте до минимума. Оптимальная градация заряда батареи — до 80 процентов, а разрядки — не ниже 20 процентов.
Также эксперты советуют не оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь. Достигнув уровня 100 процентов, зарядка прекращается — однако фоновые процессы все равно подсаживают аккумулятор, и он всю ночь то начинает заряжаться, то прекращает, что губительно сказывается на состоянии аккумулятора.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Эти четыре важных причины заставят вас отказаться от этой привычки!