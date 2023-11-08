Эти ошибки допускают все: почему мобильный телефон быстро разряжается

Сэкономить заряд батареи помогут три правила

Все пользователи знают, что на время автономной работы телефона влияют многие факторы. Конечно же, для увеличения работоспособности батареи нужно отключать ненужные функции и закрывать открытые приложения. Это помогает предотвратить такую проблему, когда гаджет быстро разряжается.

Однако есть и другие причины, из-за которых телефон стремительно теряет заряд. Далее рассмотрим три самые распространенные из них.

Телефон быстро садится — что делать

Берегите мобильный телефон от губительного воздействия повышенной температуры. Таким образом вы предотвратите быстрый износ аккумулятора и, как следствие, быструю разрядку телефона.

Производители мобильных телефонов рекомендуют не использовать гаджеты:

при температуре ниже нуля градусов Цельсия;

выше 35 градусов Цельсия.

Кроме того, не заряжайте телефон на максимум емкости батареи и не разряжайте до минимума. Оптимальная градация заряда батареи — до 80 процентов, а разрядки — не ниже 20 процентов.

Также эксперты советуют не оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь. Достигнув уровня 100 процентов, зарядка прекращается — однако фоновые процессы все равно подсаживают аккумулятор, и он всю ночь то начинает заряжаться, то прекращает, что губительно сказывается на состоянии аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Эти четыре важных причины заставят вас отказаться от этой привычки!