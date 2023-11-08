Пять золотых правил: как правильно заряжать телефон и каких ошибок избегать

Несколько простых советов помогут сохранить жизнь аккумулятору

При зарядке аккумулятора телефона многие совершают серьезные ошибки, которые буквально день за днем "убивают" гаджет. Существуют "золотые" правила, которые стоит соблюдать, чтобы батарея в устройстве прослужила как можно дольше.

Ошибки при зарядке касаются не только владельцев недорогих телефонов, но и обладателей дорогостоящих флагманов. Есть пять главных правил, придерживаясь которых вы продлите срок службы аккумулятора. Об этом пишет УНИАН.

Как правильно заряжать телефон

Одно из золотых правил зарядки гаджета — "80 на 20". То есть, заряжать батарею стоит более чем до 80%, а разряжать телефон — не ниже чем до 20%. Также лучше заряжать устройство короткими сессиями. Это полезно для батареи.

Не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Если же другой возможности нет, лучше установить ограничение до 80% . Это можно сделать с помощью определенных приложений.

Пользоваться смартфоном, пока тот стоит на зарядке, крайне вредно для батареи, поскольку она перегревается и время зарядки замедляется.

Не использовать беспроводные зарядные устройства. Это связано с тем, что процесс беспроводной зарядки сильно нагревает телефон. Это плохо влияет на аккумулятор.

Следует избегать перегрева телефона. Емкость батареи в горячем гаджете будет уменьшаться быстрее, чем в прохладном. Стоит добавить, что при температуре в 55% батарея деградирует почти в четыре раза быстрее, нежели при нормальных 25.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как заряжать телефон если нет электричества. Эти советы пригодятся на случай отключений света.