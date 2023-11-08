Пять золотых правил: как правильно заряжать телефон и каких ошибок избегать
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Несколько простых советов помогут сохранить жизнь аккумулятору
При зарядке аккумулятора телефона многие совершают серьезные ошибки, которые буквально день за днем "убивают" гаджет. Существуют "золотые" правила, которые стоит соблюдать, чтобы батарея в устройстве прослужила как можно дольше.
Ошибки при зарядке касаются не только владельцев недорогих телефонов, но и обладателей дорогостоящих флагманов. Есть пять главных правил, придерживаясь которых вы продлите срок службы аккумулятора. Об этом пишет УНИАН.
Как правильно заряжать телефон
- Одно из золотых правил зарядки гаджета — "80 на 20". То есть, заряжать батарею стоит более чем до 80%, а разряжать телефон — не ниже чем до 20%. Также лучше заряжать устройство короткими сессиями. Это полезно для батареи.
- Не стоит оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Если же другой возможности нет, лучше установить ограничение до 80% . Это можно сделать с помощью определенных приложений.
- Пользоваться смартфоном, пока тот стоит на зарядке, крайне вредно для батареи, поскольку она перегревается и время зарядки замедляется.
- Не использовать беспроводные зарядные устройства. Это связано с тем, что процесс беспроводной зарядки сильно нагревает телефон. Это плохо влияет на аккумулятор.
- Следует избегать перегрева телефона. Емкость батареи в горячем гаджете будет уменьшаться быстрее, чем в прохладном. Стоит добавить, что при температуре в 55% батарея деградирует почти в четыре раза быстрее, нежели при нормальных 25.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как заряжать телефон если нет электричества. Эти советы пригодятся на случай отключений света.