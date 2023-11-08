Как сделать запись видео с экрана телефона: это очень просто

Рассказываем, как это сделать без посторонних программ

Иногда вам может понадобиться записать то, что происходит на вашем смартфоне. Независимо от того, обучаете ли вы своих друзей навигации в новой программе, делитесь информацией об ошибке с IT-службой или что-то совсем другое.

К счастью, записать экран на телефонах Android очень просто. Мы здесь, чтобы показать вам это, пишет портал Pocket Lint.

Как сделать запись экрана без приложений — совет

Google встроил эту возможность в Android 11 еще в 2020 году. С тех пор она работает в операционной системе, спасая от необходимости скачивать и использовать посторонние программы.

Особенности процесса зависят от модели устройства и бренда, но на что вам нужно обратить внимание, если вы хотите записать клип своего экрана. Функция записи экрана Android существует как отдельная иконка на панели быстрых настроек панели уведомлений.

Если ее нет в активном списке, вам может потребоваться нажать кнопку редактирования, значок карандаша или нажать удерживать значок шестерни, чтобы открыть полный список. Найдите плитку "Запись экрана", затем нажмите и удерживайте ее и перетащите вверх в активную панель, чтобы использовать эту функцию.

Android имеет набор ограничений, которые ваша система или приложение может использовать, чтобы предотвратить запись содержимого во время записи экрана. Это может включать видео, защищенное DRM, пароли или коды проверки подлинности в менеджерской программе и другие личные или защищенные данные. Ваш диктофон экрана не прекратит запись в таких ситуациях – экран просто затемнится.

Как записать геймплей игры — рекомендация

Если вы упорный игрок в мобильные игры, возможно, вы также захотите записать видеозапись своего игрового процесса во время использования телефона. Google Play Games позволяет записывать то, что вы делаете в некоторых играх.

Вот что вам нужно сделать:

Запустите загруженную игру.

Проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, и вы увидите значок контроллера.

Коснитесь этого значка, и вы перейдете в меню настроек Google Play Games.

Оттуда нажмите значок записи, чтобы начать съемку. У вас есть возможность вести прямую трансляцию прямо на свой канал YouTube.

После завершения вы можете сохранить и поделиться записью. Также вы можете отредактировать ее и загрузить на любимую платформу социальных сетей.

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