Удивительно, но работает: как в зарядке телефона может помочь телевизор

Несмотря на необычность и оригинальность этого метода, он все же является весьма действенным

Оказавшись в ситуации, когда срочно необходимо зарядить мобильный телефон, а повербанка или зарядного устройства с собой нет, можно воспользоваться весь необычным способом — зарядить батарею от телевизора. Такой лайфхак часто помогает путешественникам.

Стюардесса по имени Эстер, работающая в голландской авиакомпании KLM, опубликована на своей странице в TikTok лайфхак с зарядкой гаджета от телевизора, который мало кому известен. Несмотря на необычность и оригинальность этого метода, он все же является действенным. Об этом пишет Express.

Для того чтобы воспользоваться таким способом зарядки аккумулятора, понадобится кабель USB и телевизор, имеющий USB-выход. Во время путешествий их можно найти в каждом отеле, заведениях питания, развлекательных заведениях и так далее.

Выход под USB обычно расположен на задней или боковой панелях телевизора. Аналогично телефон можно заряжать от компьютера или ноутбука.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты рассказали о трех мифах о зарядке телефона, которые не являются правдивыми.