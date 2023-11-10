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Как найти и удалить сохраненные карты из автозаполнения на iPhone: пошаговая инструкция

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Автор
iPhone не удаляет старые карты сам
iPhone не удаляет старые карты сам. Фото Freepik

Слишком большой список карт, часть из которых уже не используется, приводит к путанице

Автозаполнение — это функция, позволяющая сохранять контактную информацию и данные в Safari, чтобы вам не нужно было повторно вводить длинный номер, срок действия и пин-код карты всякий раз, когда вы приобретаете что-либо на сайте. Банковские карты с истекшим сроком действия все равно остаются сохраненными. И тогда пользователи задаются вопросом, как удалить автозаполнение карты на iPhone.

Чрезмерно большой список, содержащий старые или больше ненужные карты, неудобен и может привести к путанице. Если вам нравится, чтобы все было аккуратно — портал Pocket Lint рассказывает, как найти сохраненные карты на iPhone и как их удалить, чтобы очистить автозаполнение.

Как изменить данные карты в Safari — пошагово

Чтобы найти и просмотреть сохраненные кредитные карты на iPhone, выполните следующие действия. Этот алгоритм полезен не только тогда, когда вы хотите удалить карты из автозаполнения. Вы можете использовать этот путь, когда у вас нет карты под рукой, а нужно отправить кому-то ее номер.

Также это очень удобный способ получить доступ к другим данным вашей карты — сроку действия и пин-коду с обратной стороны. Не волнуйтесь, они заблокированы системой безопасности вашего iPhone и недоступны никому, кроме вас.

Чтобы найти карту:

  • Откройте настройки на iPhone.
  • Прокрутите вниз к Safari.
  • Нажмите "Автозаполнение" в разделе "Общие".
  • Коснитесь "Сохраненные кредитные карты".
  • Пройдите аутентификацию с помощью Touch ID, Face ID или пароля iPhone.

Появится список сохраненных кредитных карт. Вы можете щелкнуть любую из них отдельно, чтобы увидеть владельца карты, номер карты, срок действия, код безопасности и описание карты.

Как найти и просмотреть сохраненные кредитные карты на iPhone

Нажмите "Редактировать" в правом верхнем углу, чтобы изменить любой из этих разделов. Вы можете изменить описание карты, коснувшись любой из карточек в списке, нажав "Изменить" в верхнем правом углу и коснувшись описания, чтобы переименовать.

Как удалить сохраненную карту в Safari — инструкция

Чтобы удалить или очистить функцию автозаполнения на iPhone и удалить карту из предложенного списка при оплате на сайте, выполните следующие действия. Целесообразно делать это, когда истекает срок действия карт. Иначе вы можете случайно выбрать просроченную карту, а затем придется начинать процесс оформления заново, когда она будет отклонена.

информация о кредитной карте в автозаполнении Safari

Как удалить и очистить информацию о кредитной карте в автозаполнении на iPhone:

  1. Откройте настройки на iPhone.
  2. Прокрутите вниз к Safari.
  3. Коснитесь Автозаполнение в разделе Общие.
  4. Нажмите кнопку "Сохраненные кредитные карты".
  5. Пройдите аутентификацию с помощью Touch ID, Face ID или пароля iPhone.
  6. Нажмите "Изменить" в правом верхнем углу.
  7. Выберите кредитные карты, которые необходимо удалить.
  8. Нажмите "Удалить" в левом верхнем углу.
  9. Подтвердите действие.

Вы также можете удалить карту, выполнив шаги 1-5, а затем коснувшись отдельной карты, чтобы открыть информацию о ней. Отсюда нажмите "Редактировать" в правом верхнем углу, а затем "Удалить кредитную карту" под информацией.

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#iPhone #Банковская карта